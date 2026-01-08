Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников за ночь

БПЛА уничтожили над Крымом, Краснодарским краем и другими регионами.
Фото: EPA/ТАСС
Дежурные средства ПВО России за минувшую ночь перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Над Республикой Крым поразили 14 беспилотников, еще 13 ликвидировали над акваторией Азовского моря и 12 — над акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Над Краснодарским краем уничтожено 11 БПЛА, над Ростовской областью — шесть, над Орловской областью — пять. Кроме того, по два беспилотника обезврежено над территориями Курской и Волгоградской областей, также один дрон сбит над Брянской областью.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО России с 23:00 мск 6 января до 07:00 мск 7 января перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника.
Украинские боевики регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Помимо БПЛА ВСУ используют ракетное вооружение для обстрелов приграничных территорий России.
