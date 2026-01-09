В Орле из-за атаки ВСУ получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры

Производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения трех районов города.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
В Орле после удара со стороны Вооруженных сил Украины зафиксированы повреждения на одном из объектов коммунального хозяйства. Об этом 9 января проинформировал губернатор области Андрей Клычков.
По его словам, в результате очередного обстрела пострадала коммунальная инфраструктура города. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.
В настоящее время специалисты занимаются восстановлением и перезапуском систем водо- и теплоснабжения в Заводском, Северном и Железнодорожном районах Орла.
Губернатор также уточнил, что в Советском районе в ближайшие несколько часов возможно снижение уровня теплоносителя.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, однако один из объектов инфраструктуры получил серьезные повреждения.
