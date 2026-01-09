В Орле из-за атаки ВСУ получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения трех районов города.

Атака ВСУ на Орел 9 января подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Орле после удара со стороны Вооруженных сил Украины зафиксированы повреждения на одном из объектов коммунального хозяйства. Об этом 9 января проинформировал губернатор области Андрей Клычков.

По его словам, в результате очередного обстрела пострадала коммунальная инфраструктура города. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

В настоящее время специалисты занимаются восстановлением и перезапуском систем водо- и теплоснабжения в Заводском, Северном и Железнодорожном районах Орла.

Губернатор также уточнил, что в Советском районе в ближайшие несколько часов возможно снижение уровня теплоносителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, однако один из объектов инфраструктуры получил серьезные повреждения.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
9 янв
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
8 янв
Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников за ночь
7 янв
Взрыв БПЛА убил мужчину в Белгородской области
7 янв
Силы ПВО России уничтожили 32 украинских беспилотника за ночь
7 янв
Силы ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА над регионами России за три часа
6 янв
Пожар произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дронов ВСУ
6 янв
Шесть беспилотников упали на территории Вологодской области
6 янв
Сбитый украинский дрон упал на железнодорожные пути в Воронежской области
6 янв
Силы ПВО за ночь сбили 129 украинских беспилотников над регионами России
6 янв
Силы ПВО России сбили беспилотники в Ростовской области
