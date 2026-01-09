Болтон: план по смещению Мадуро был разработан на первом сроке Трампа

План смещения президента Венесуэлы Николаса Мадуро обсуждался в Белом доме еще в первый президентский срок Дональда Трампа. Об этом пишет EADaily со ссылкой на Фонд стратегической культуры.

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью CNN заявил, что схема отстранения Мадуро от власти прорабатывалась в 2018–2019 годах. Он добавил, что американский лидер изначально проявлял интерес к венесуэльской нефти. Команде удалось заинтересовать Трампа идеей свержения Мадуро, однако «удержать его внимание на этом вопросе не удалось».

В дальнейшем, по словам Болтона, государственному секретарю США Марко Рубио, вероятно, удалось убедить главу Белого дома принять меры во время его второго президентского срока.

В ночь на 3 января США провели спецоперацию по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. В Каракасе прогремели взрывы. Погибли 100 человек, среди которых есть мирные жители и военные.

Чету доставили в Нью-Йорк, чтобы судить за наркотерроризм, хранение оружия и заговоры, в том числе против Вашингтона.

Трамп заявил, что Штаты будут управлять Венесуэлой до перехода власти, причем с угодной Белому дому кандидатурой на пост лидера. Временно обязанности Мадуро исполняет вице-президент Делси Родригес, она уже принесла присягу. Она объявила семидневный траур по военнослужащим, погибшим в результате ударов США по Каракасу.

Мадуро и Флорес в ходе первого судебного заседания не признали вину. Они запросили консульский визит и привлекли к своей защите адвоката Барри Поллака, который в 2024 году представлял интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и помог ему выйти на свободу.

