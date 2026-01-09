Болтон: план по смещению Мадуро был разработан на первом сроке Трампа

Лилия Килячкова
Однако тогда «удержать его внимание на этом вопросе не удалось».

План по смещению Мадуро обсуждался на первом сроке Трампа

Фото: Reuters/ADAM GRAY

План смещения президента Венесуэлы Николаса Мадуро обсуждался в Белом доме еще в первый президентский срок Дональда Трампа. Об этом пишет EADaily со ссылкой на Фонд стратегической культуры.

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью CNN заявил, что схема отстранения Мадуро от власти прорабатывалась в 2018–2019 годах. Он добавил, что американский лидер изначально проявлял интерес к венесуэльской нефти. Команде удалось заинтересовать Трампа идеей свержения Мадуро, однако «удержать его внимание на этом вопросе не удалось».

В дальнейшем, по словам Болтона, государственному секретарю США Марко Рубио, вероятно, удалось убедить главу Белого дома принять меры во время его второго президентского срока.

В ночь на 3 января США провели спецоперацию по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. В Каракасе прогремели взрывы. Погибли 100 человек, среди которых есть мирные жители и военные.

Чету доставили в Нью-Йорк, чтобы судить за наркотерроризм, хранение оружия и заговоры, в том числе против Вашингтона.

Трамп заявил, что Штаты будут управлять Венесуэлой до перехода власти, причем с угодной Белому дому кандидатурой на пост лидера. Временно обязанности Мадуро исполняет вице-президент Делси Родригес, она уже принесла присягу. Она объявила семидневный траур по военнослужащим, погибшим в результате ударов США по Каракасу.

Мадуро и Флорес в ходе первого судебного заседания не признали вину. Они запросили консульский визит и привлекли к своей защите адвоката Барри Поллака, который в 2024 году представлял интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и помог ему выйти на свободу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп прокомментировал намерение США второй раз атаковать Венесуэлу.

