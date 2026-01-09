«Дорога парализована»: автомобили застряли на МКАД из-за сильного снегопада

На столицу обрушился циклон «Френсис».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Автомобили застряли на МКАД из-за сильного снегопада

Автомобили застряли на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) из-за сильного снегопада в столице. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

«Снежный шторм „Фрэнсис“ только набирает обороты, на некоторых участках МКАД дорога полностью парализована. Внутренняя часть вовсе перекрыта. Водители вынуждены остановиться, разворачиваться, ехать по обратной стороне», — передает корреспондент с места событий.

Ряд водителей отметили, что стоят в пробке уже четыре часа, проехав за это время всего лишь несколько километров. Некоторые автомобили и вовсе «тонут» в снегу на дороге. Им помогают прохожие и другие водители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что циклон «Фрэнсис» засыпал столицу до 31 сантиметра снега — такой показатель зафиксирован на ВДНХ и стал рекордным для начала января. Движение на ключевых трассах буксует, дворы утонули в сугробах, а обычные бытовые дела превратились в испытание.

Власти и Дептранс настоятельно рекомендуют отказаться от личного транспорта. Снег и гололед парализовали движение на МКАД, Ярославском и Калужском шоссе, где грузовики не могут подняться на эстакады. Из-за этого встают и легковушки.

