Трамп: США получили от Венесуэлы 30 миллионов баррелей нефти

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 21 0

Указанный объем уже направляется американской стороне и представляет собой значительную партию энергоресурсов.

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

Венесуэла 8 января передала Соединенным Штатам 30 миллионов баррелей нефти. Об этом 9 января сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая в прямом эфире из Белого дома на встрече с руководителями нефтегазового сектора.

По словам американского лидера, объем поставок оценивается примерно в 4 миллиарда долларов. При этом он уточнил, что американским нефтяным компаниям не потребуется напрямую взаимодействовать с властями Венесуэлы в тех регионах, где они будут вести деятельность, и рекомендовал бизнесу координировать свои действия через структуры США.

Трамп также заявил о намерении американских компаний инвестировать в венесуэльский нефтяной сектор не менее 100 миллиардов доларов. Вашингтон, по его словам, готов обеспечить им необходимую защиту. Эти средства планируется направить на восстановление производственных мощностей и инфраструктуры, что должно привести к резкому росту добычи нефти.

Президент США подчеркнул, что реализация проекта позволит модернизировать энергетическую систему Венесуэлы и вывести объемы добычи на рекордный для страны уровень. Кроме того, он отметил, что Соединенные Штаты намерены использовать получаемое сырье: до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти будут перерабатываться и реализовываться на постоянной основе без ограничения по срокам.

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы
