В Калужской области после падения обломков сбитого дрона поврежден жилой дом

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Силы ПВО России сбили над территорией региона 4 беспилотника за ночь.

Куда упал дрон в Калужской области 10 января 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В Калужской области после падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата повреждено остекление частного жилого дома. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«При падении обломков БПЛА на окраине Калуги повреждено остекление частного жилого дома. Пострадавших нет», — написал глава региона.

По его словам, в ночь на 10 января силы противовоздушной обороны сбили над территорией Калужской области четыре беспилотных летательных аппарата. Власти региона заверили, что владельцам пострадавшего дома будет оказана вся необходимая поддержка.

Обстановка в регионе остается стабильной и находится под контролем профильных служб и органов власти.

Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО за ночь ликвидировали 59 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее количество дронов силы противовоздушной обороны сбили над акваторией Черного моря. Всего за ночь было атаковано 13 регионов страны.

