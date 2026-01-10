Силы ПВО за ночь ликвидировали 59 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее количество дронов было сбито над акваторией Черного моря.
Фото: © РИА Новости/ Стрингер
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В ночь с 9 на 10 января дежурные средства противовоздушной обороны России (ПВО РФ) уничтожили 59 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Как уточнили в военном ведомстве, наибольшее количество дронов российские военнослужащие сбили над акваторией Черного моря — 11. Еще десять беспилотников ВСУ было ликвидировано над территорией Краснодарского края, восемь — над территорией Брянской области, шесть — в небе над Липецкой областью. По четыре дрона ВСУ уничтожили над Калужской областью, Адыгеей, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.
Помимо этого, минувшей ночью атаке со стороны боевиков киевского режима подверглись Тульская, Смоленская, Воронежская, Белгородская и Московская области. Все дроны были перехвачены и ликвидированы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате атаки украинского беспилотника на Тверь погиб мирный житель.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 9 янв
- Силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над регионами России
- 9 янв
- В Орле из-за атаки ВСУ получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры
- 9 янв
- ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
- 8 янв
- Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников за ночь
- 7 янв
- Взрыв БПЛА убил мужчину в Белгородской области
- 7 янв
- Силы ПВО России уничтожили 32 украинских беспилотника за ночь
- 7 янв
- Силы ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА над регионами России за три часа
- 6 янв
- Пожар произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дронов ВСУ
- 6 янв
- Шесть беспилотников упали на территории Вологодской области
- 6 янв
- Сбитый украинский дрон упал на железнодорожные пути в Воронежской области
Читайте также
93%
Нашли ошибку?