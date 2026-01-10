Силы ПВО за ночь ликвидировали 59 украинских беспилотников над регионами России

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 26 0

Наибольшее количество дронов было сбито над акваторией Черного моря.

Сколько украинских дронов ПВО сбило сегодня ночью

Фото: © РИА Новости/ Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В ночь с 9 на 10 января дежурные средства противовоздушной обороны России (ПВО РФ) уничтожили 59 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, наибольшее количество дронов российские военнослужащие сбили над акваторией Черного моря — 11. Еще десять беспилотников ВСУ было ликвидировано над территорией Краснодарского края, восемь — над территорией Брянской области, шесть — в небе над Липецкой областью. По четыре дрона ВСУ уничтожили над Калужской областью, Адыгеей, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.

Помимо этого, минувшей ночью атаке со стороны боевиков киевского режима подверглись Тульская, Смоленская, Воронежская, Белгородская и Московская области. Все дроны были перехвачены и ликвидированы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате атаки украинского беспилотника на Тверь погиб мирный житель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
9 янв
Силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над регионами России
9 янв
В Орле из-за атаки ВСУ получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры
9 янв
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
8 янв
Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников за ночь
7 янв
Взрыв БПЛА убил мужчину в Белгородской области
7 янв
Силы ПВО России уничтожили 32 украинских беспилотника за ночь
7 янв
Силы ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА над регионами России за три часа
6 янв
Пожар произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дронов ВСУ
6 янв
Шесть беспилотников упали на территории Вологодской области
6 янв
Сбитый украинский дрон упал на железнодорожные пути в Воронежской области
-6° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:29
«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьеве
8:08
Силы ПВО за ночь ликвидировали 59 украинских беспилотников над регионами России
7:49
В России планируют внедрить генетический скрининг будущих родителей
7:30
«Панцирь-С» против дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Трамп вновь выразил уверенность в разрешении конфликта на Украине
6:58
Зима усиливает хватку: какая погода ждет москвичей 10 января

Сейчас читают

Коллапс в Шереметьево: пассажирам по несколько часов не могут выдать багаж
Для поиска Усольцевых в Красноярском крае задействуют нейросеть
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео