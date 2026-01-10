Силы ПВО за ночь ликвидировали 59 украинских беспилотников над регионами России

В ночь с 9 на 10 января дежурные средства противовоздушной обороны России (ПВО РФ) уничтожили 59 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, наибольшее количество дронов российские военнослужащие сбили над акваторией Черного моря — 11. Еще десять беспилотников ВСУ было ликвидировано над территорией Краснодарского края, восемь — над территорией Брянской области, шесть — в небе над Липецкой областью. По четыре дрона ВСУ уничтожили над Калужской областью, Адыгеей, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.

Помимо этого, минувшей ночью атаке со стороны боевиков киевского режима подверглись Тульская, Смоленская, Воронежская, Белгородская и Московская области. Все дроны были перехвачены и ликвидированы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате атаки украинского беспилотника на Тверь погиб мирный житель.

