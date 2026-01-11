Москвичей предупредили о новом циклоне со снегопадом

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Самые интенсивные осадки синоптики ожидают на юго-востоке Подмосковья.

Снегопады в Москве в январе 2026 года — прогноз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/

Леус: Московский регион ночью накроет южный циклон, будет сильный снегопад

Южный циклон уже ближайшей ночью окажет влияние на погоду в столичном регионе, принеся снег и осадки. За сутки ожидается от трех до восьми миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как пояснил Михаил Леус в своем Telegram-канале, новый южный циклон значительно слабее предыдущего, однако полностью избежать его влияния столице не удастся.

«Южные циклоны обычно имеют огромные запасы влаги и часто становятся причиной сильных снегопадов. Яркий пример — снежная буря минувшей пятницы. Однако циклон, который придет в центральные области Европейской России, гораздо слабее предыдущего. Ему западные метеорологи даже имя давать не стали, настолько он им неинтересен», — написал синоптик.

При этом он отметил, что уже ближайшей ночью циклон накроет Московский регион передней частью, днем же столица и область окажутся практически в его центре.

По словам Леуса, погода будет преимущественно облачной, а осадки не достигнут категории сильных. Самый интенсивный снег ожидается на юго-востоке Подмосковья. За сутки снежный покров может увеличиться на два–четыре сантиметра, однако фактическая прибавка будет меньше из-за уплотнения снега. В Луховицком, Коломенском, Шатурском и Егорьевском районах возможен слабый гололед.

«Температура воздуха ночью: минус пять — минус семь градусов, по области: минус три — минус восемь градусов, на севере: до минус десяти градусов, днем: минус четыре — минус шесть градусов, по области: минус один — минус шесть градусов, на севере: до минус восьми градусов», — уточнил Леус.

Также ожидается северо-восточный ветер скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет пониженным — около 739 миллиметров ртутного столба, однако во второй половине дня начнет расти, заключил метеоролог.

Как ранее писал 5-tv.ru, аэропорт Шереметьево объявлял о закрытии на прилет воздушных судов в связи с аномальным снегопадом, спровоцированным накрывшим столицу циклоном «Фрэнсис».

