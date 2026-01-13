В отделении интенсивной терапии новокузнецкого роддома остаются четыре младенца

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Медицинское учреждение временно прекратило прием пациенток.

Остались ли дети в новокузнецком роддоме после закрытия

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняковм

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

Четверо новорожденных находятся в отделении интенсивной терапии в новокузнецком роддоме. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минздрав Кузбасса.

По данным ведомства, четыре младенца находятся под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии новокузнецкого роддома № 1. Еще четыре ребенка были переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Ю. Е. Малаховского согласно действующей маршрутизации.

Известно, что с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в этом медицинском учреждении приняли 234 родов. После чего 32 малыша проходили лечение в реанимации и интенсивной терапии. При этом 17 новорожденных находились в крайне тяжелом состоянии. В министерстве отметили, что 16 из этих младенцев были недоношенными, у некоторых зафиксирована экстремально низкая масса тела.

У всех 17 детей, по данным ведомства, обнаружили тяжелую внутриутробную инфекцию. А у одного новорожденного — первичный иммунодефицит. Часть младенцев провели в отделении интенсивной терапии более месяца.

Кроме того, уже в 2026 году в стенах роддома умерло девять детей, в связи с чем прокуратура начала проверку.

Новокузнецкий роддом № 1 временно прекратил прием пациенток, так как там проводят карантинные мероприятия из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.

«После выписки всех пациенток и детей будет организована плановая профилактическая обработка, которая проводится раз в полгода в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. При этом в Новокузнецке продолжает работу родильный дом № 2», — уточнили в министерстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что творилось в стенах новокузнецкого роддома.

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке
