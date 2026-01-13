Выходят в окно: как жители Камчатки борются с мощным снежным циклоном

В регионе не ходят автобусы, закрыты ключевые автодороги.

Сугробы до второго этажа выросли на Камчатке. Полуостров парализовал мощный циклон. Чтобы выбраться из дома, людям приходится рыть траншеи и вылезать в окна. Из-за сильного снегопада и порывистого ветра в регионе остановлено движение пассажирских автобусов, закрыты ключевые трассы. Школы перешли на удаленку.

Дороги завалены снегом, проехать не может даже спецтехника. Из-за этого медикам скорой помощи пришлось больше километра нести пациента на руках. Как Камчатка справляется со стихией — увидела корреспондент «Известий» Алиса Слыщенко.

Снежный апокалипсис парализовал Камчатку. Жители замурованы в своих домах, сугробы до второго этажа. На улицу выйти невозможно, двери заблокированы, из окон первых этажей даже неба не видно. Чтобы выйти на улицу, люди прорывают тоннели, для некоторых единственный выход — через окно.

«Прокопался я чуть-чуть из окна наверх, тоннельчик, сейчас вон поползу туда», — заявил один местный житель.

Снега выше крыши, и это не метафора.

«Ураган сейчас не дает возможности передвигаться по Петропавловску-Камчатскому, снег буквально сносит с ног. В лицо летит ледяной снег, снег периодически сменяется ледяным дождем», — сообщила корреспондент.

С циклоном не справляется и снегоуборочная техника. Снежный плен затягивает даже тракторы. Спасатели и медики рассчитывают только на себя, врачи скорой больше километра несли пациента на руках, чтобы доставить его в больницу. Машина не смогла проехать к дому. Те, кто все-таки смог выбраться на улицу, прорывают входы в дома и откапывают застрявшие машины, которые мешают снегоуборочной технике.

«Жители сами расчищают свои межквартальные проходы, мы уже привыкли, это для нас норма», — признался местный житель Вячеслав Борисовский.

Снега так много, что в центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина, дорогу завалило снегом. В регионе уже несколько дней бушует циклон, Камчатка в полной блокаде. Транспорт не ходит, полностью закрыты междугородние трассы, отложены все авиарейсы.

Большинство предприятий перешли на дистанционку, школьники и студенты тоже сидят по домам. Власти региона призывают без необходимости не выезжать на улицы города. По прогнозам, метель и лавинная опасность в некоторых районах полуострова задержатся еще на несколько дней.

