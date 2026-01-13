Стали известны диагнозы детей, скончавшихся в новокузнецком роддоме

Все девять новорожденных, чья гибель вызвала резонанс, страдали от одних и тех же симптомов.
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Детям, погибшим в новокузнецком роддоме, диагностировали тяжелую недоношенность
В публичное пространство попали данные о диагнозах младенцев, погибших в начале января в городской клинической больнице № 1 Новокузнецка. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на имеющуюся информацию.
По данным источника, все девять детей страдали от последствий тяжелой недоношенности и врожденных патологий. Самый маленький ребенок родился на пятом месяце беременности. У большинства были диагностированы тяжелые неонатальные инфекции и поражения жизненно важных органов.
«Патологии у всех различные и тяжелые, в том числе и внутриутробные, другими словами, патологические состояния начали развиваться еще до рождения», — цитирует издание.
Среди конкретных диагнозов упоминаются пневмония, дыхательная недостаточность, внутриутробная инфекция и бронхолегочная дисплазия.
Ранее в СМИ вышли публикации, обвиняющие роддом в системной халатности и непрофессионализме. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют следственные органы.
Как ранее писал 5-tv.ru, роженица рассказала, как в новокузнецком роддоме убили дочь ее сестры.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 янв
- Смерть детей и грубость персонала: подробности трагедии в роддоме в Новокузнецке
- 13 янв
- Отец умершего в новокузнецком роддоме младенца рассказал о самочувствии супруги
- 13 янв
- Роженица рассказала, как в новокузнецком роддоме убили дочь ее сестры
- 13 янв
- Новокузнецкая больница потратила 63 миллиона рублей на ремонт в 2023 году
- 13 янв
- «Оторвали девочке руку»: сестра пациентки новокузнецкого роддома обвинила врачей
- 13 янв
- «Внутри все загноилось»: пациентка новокузнецкого роддома о действиях врачей
- 13 янв
- «Никогда не должна повториться»: Матвиенко о трагедии в роддоме Кузбасса
- 13 янв
- «Огромная трагедия»: в Госдуме отреагировали на смерть детей в роддоме Кузбасса
- 13 янв
- В отделении интенсивной терапии новокузнецкого роддома остаются четыре младенца
- 13 янв
- Девять младенцев умерли в новокузнецком роддоме: что известно
Читайте также
100%
Нашли ошибку?