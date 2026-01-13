Стали известны диагнозы детей, скончавшихся в новокузнецком роддоме

Детям, погибшим в новокузнецком роддоме, диагностировали тяжелую недоношенность

В публичное пространство попали данные о диагнозах младенцев, погибших в начале января в городской клинической больнице № 1 Новокузнецка. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на имеющуюся информацию.

По данным источника, все девять детей страдали от последствий тяжелой недоношенности и врожденных патологий. Самый маленький ребенок родился на пятом месяце беременности. У большинства были диагностированы тяжелые неонатальные инфекции и поражения жизненно важных органов.

«Патологии у всех различные и тяжелые, в том числе и внутриутробные, другими словами, патологические состояния начали развиваться еще до рождения», — цитирует издание.

Среди конкретных диагнозов упоминаются пневмония, дыхательная недостаточность, внутриутробная инфекция и бронхолегочная дисплазия.

Ранее в СМИ вышли публикации, обвиняющие роддом в системной халатности и непрофессионализме. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют следственные органы.

