Главный неонатолог Минздрава вылетел в Новокузнецк, где в роддоме умерли 9 детей

Министр здравоохранения Михаил Мурашко направил в Кемеровскую область межведомственную группу федеральных экспертов.
Фото: © РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Главный внештатный неонатолог Министерства здравоохранения России Дмитрий Иванов направился в Новокузнецк в связи с ситуацией в местном родильном доме, где за короткий срок скончались девять новорожденных. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, ректором которого является специалист.
«Дмитрий Олегович вылетел в Новокузнецк», — привело сообщение РИА Новости.
Параллельно министр здравоохранения Михаил Мурашко распорядился направить в Кемеровскую область межведомственную группу федеральных экспертов. В проверке задействовали специалистов Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, а также представителей педиатрического университета Санкт-Петербурга.
Акушерский стационар № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова временно приостановил прием пациенток. Изначально это решение объясняли ростом заболеваемости респираторными инфекциями, однако позднее стало известно о гибели девяти младенцев.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Губернатор Кузбасса Илья Середюк принял решение временно отстранить главного врача медицинского учреждения на период проверки.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 янв
- Много страшных историй: прокуратура уже находила нарушения в новокузнецком роддоме
- 13 янв
- Дело о смерти новорожденных в Новокузнецке передали в центральный аппарат СК
- 13 янв
- «Как будто извращенец»: пациентка роддома в Новокузнецке обвинила врача в домогательствах
- 13 янв
- «Смотри, это твоя мертвая девочка»: жуткие истории рожениц из новокузнецкого роддома, где погибли 9 младенцев
- 13 янв
- Стали известны диагнозы детей, скончавшихся в новокузнецком роддоме
- 13 янв
- Смерть детей и грубость персонала: подробности трагедии в роддоме в Новокузнецке
- 13 янв
- Отец умершего в новокузнецком роддоме младенца рассказал о самочувствии супруги
- 13 янв
- Роженица рассказала, как в новокузнецком роддоме убили дочь ее сестры
- 13 янв
- Новокузнецкая больница потратила 63 миллиона рублей на ремонт в 2023 году
- 13 янв
- «Оторвали девочке руку»: сестра пациентки новокузнецкого роддома обвинила врачей
100%
Нашли ошибку?