Главный неонатолог Минздрава вылетел в Новокузнецк, где в роддоме умерли 9 детей

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Министр здравоохранения Михаил Мурашко направил в Кемеровскую область межведомственную группу федеральных экспертов.

Гибель младенцев в новокузнецком роддоме № 1 — что известно

Фото: © РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнёва

Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

Главный внештатный неонатолог Министерства здравоохранения России Дмитрий Иванов направился в Новокузнецк в связи с ситуацией в местном родильном доме, где за короткий срок скончались девять новорожденных. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, ректором которого является специалист.

«Дмитрий Олегович вылетел в Новокузнецк», — привело сообщение РИА Новости.

Параллельно министр здравоохранения Михаил Мурашко распорядился направить в Кемеровскую область межведомственную группу федеральных экспертов. В проверке задействовали специалистов Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, а также представителей педиатрического университета Санкт-Петербурга.

Акушерский стационар № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова временно приостановил прием пациенток. Изначально это решение объясняли ростом заболеваемости респираторными инфекциями, однако позднее стало известно о гибели девяти младенцев.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Губернатор Кузбасса Илья Середюк принял решение временно отстранить главного врача медицинского учреждения на период проверки.



Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке
