Комиссия Росздравнадзора проверит работу роддома Новокузнецка

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

Эксперты федерального уровня прибыли в Кемеровскую область для оценки системы родовспоможения после гибели девяти младенцев.

Когда пройдет проверка роддома в Новокузнецке

Фото: © РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнёва

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

Комиссия под руководством главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллы Самойловой 14 января прибыла в Кузбасс для проверки работы родильного дома № 1 в Новокузнецке. Об этом сообщает губернатор Кемеровской области Илья Сердюк.

«Комиссия по оценке работы службы родовспоможения прибыла в Кузбасс», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в его Telegram-канале.

В состав комиссии вошли представители Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, а также специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Эксперты изучают медицинские карты пациенток, а также организацию оказания помощи новорожденным и роженицам.

Ранее в пресс-службе акушерского стационара № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова сообщили о временном прекращении приема пациенток. Позднее стало известно, что в период новогодних праздников в медучреждении погибли девять младенцев. «Известия» опубликовали перечень диагнозов, согласно которому у большинства детей были выявлены неонатальные или внутриутробные инфекции.

На фоне произошедшего губернатор Кузбасса временно отстранил от должности главного врача роддома и заявил о проверке всех перинатальных центров региона на готовность к сложным клиническим случаям.

Кроме того, одна из пациенток учреждения Анастасия Голикова, родившая в 2022 году ребенка с инвалидностью, заявила, что во время родов медицинский персонал кричал на нее и создавал крайне тяжелые условия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке
14 янв
Неразрешенные вопросы: почему в роддомах России все еще умирают новорожденные
14 янв
Эти штаммы нечем лечить: акушер-гинеколог о причинах смерти младенцев в роддоме Новокузнецка
14 янв
Новокузнецкий роддом, в котором умерли 9 младенцев, уже попадал под внимание проверяющих органов
14 янв
Трагедия в роддоме Новокузнецка: в Кемеровской области уже отмечался рост младенческой смертности
13 янв
«Спасать некого»: женщина рассказала о смерти младенца в новокузнецком роддоме
13 янв
Главный неонатолог Минздрава вылетел в Новокузнецк, где в роддоме умерли 9 детей
13 янв
Много страшных историй: прокуратура уже находила нарушения в новокузнецком роддоме
13 янв
Дело о смерти новорожденных в Новокузнецке передали в центральный аппарат СК
13 янв
«Как будто извращенец»: пациентка роддома в Новокузнецке обвинила врача в домогательствах
13 янв
«Смотри, это твоя мертвая девочка»: жуткие истории рожениц из новокузнецкого роддома, где погибли 9 младенцев
-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:21
Загадочные буквы: что означают маркировки на упаковках яиц и как определить их свежесть
9:08
Обогнала Скарлетт Йоханссон: Зои Салдана стала самой кассовой актрисой
9:00
«Моя вторая мама»: как изменились актеры мексиканского сериала за 36 лет
9:00
«Это вопрос жизни и смерти»: как минимизировать риски на приеме у косметолога
8:52
Комиссия Росздравнадзора проверит работу роддома Новокузнецка
8:35
Певец Павел Соколов о детях: «Не звонят, не пишут, но такое время у нас»

Сейчас читают

Силы ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами России
Актер из «Папиных дочек» попал в реестр злостных неплательщиков алиментов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026