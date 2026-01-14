Комиссия Росздравнадзора проверит работу роддома Новокузнецка

Эксперты федерального уровня прибыли в Кемеровскую область для оценки системы родовспоможения после гибели девяти младенцев.
Фото: © РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Комиссия под руководством главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллы Самойловой 14 января прибыла в Кузбасс для проверки работы родильного дома № 1 в Новокузнецке. Об этом сообщает губернатор Кемеровской области Илья Сердюк.
«Комиссия по оценке работы службы родовспоможения прибыла в Кузбасс», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в его Telegram-канале.
В состав комиссии вошли представители Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, а также специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Эксперты изучают медицинские карты пациенток, а также организацию оказания помощи новорожденным и роженицам.
Ранее в пресс-службе акушерского стационара № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова сообщили о временном прекращении приема пациенток. Позднее стало известно, что в период новогодних праздников в медучреждении погибли девять младенцев. «Известия» опубликовали перечень диагнозов, согласно которому у большинства детей были выявлены неонатальные или внутриутробные инфекции.
На фоне произошедшего губернатор Кузбасса временно отстранил от должности главного врача роддома и заявил о проверке всех перинатальных центров региона на готовность к сложным клиническим случаям.
Кроме того, одна из пациенток учреждения Анастасия Голикова, родившая в 2022 году ребенка с инвалидностью, заявила, что во время родов медицинский персонал кричал на нее и создавал крайне тяжелые условия.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 14 янв
- Неразрешенные вопросы: почему в роддомах России все еще умирают новорожденные
- 14 янв
- Эти штаммы нечем лечить: акушер-гинеколог о причинах смерти младенцев в роддоме Новокузнецка
- 14 янв
- Новокузнецкий роддом, в котором умерли 9 младенцев, уже попадал под внимание проверяющих органов
- 14 янв
- Трагедия в роддоме Новокузнецка: в Кемеровской области уже отмечался рост младенческой смертности
- 13 янв
- «Спасать некого»: женщина рассказала о смерти младенца в новокузнецком роддоме
- 13 янв
- Главный неонатолог Минздрава вылетел в Новокузнецк, где в роддоме умерли 9 детей
- 13 янв
- Много страшных историй: прокуратура уже находила нарушения в новокузнецком роддоме
- 13 янв
- Дело о смерти новорожденных в Новокузнецке передали в центральный аппарат СК
- 13 янв
- «Как будто извращенец»: пациентка роддома в Новокузнецке обвинила врача в домогательствах
- 13 янв
- «Смотри, это твоя мертвая девочка»: жуткие истории рожениц из новокузнецкого роддома, где погибли 9 младенцев
Читайте также
100%
Нашли ошибку?