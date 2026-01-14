Комиссия Росздравнадзора проверит работу роддома Новокузнецка

Комиссия под руководством главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллы Самойловой 14 января прибыла в Кузбасс для проверки работы родильного дома № 1 в Новокузнецке. Об этом сообщает губернатор Кемеровской области Илья Сердюк.

«Комиссия по оценке работы службы родовспоможения прибыла в Кузбасс», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в его Telegram-канале.

В состав комиссии вошли представители Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, а также специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Эксперты изучают медицинские карты пациенток, а также организацию оказания помощи новорожденным и роженицам.

Ранее в пресс-службе акушерского стационара № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова сообщили о временном прекращении приема пациенток. Позднее стало известно, что в период новогодних праздников в медучреждении погибли девять младенцев. «Известия» опубликовали перечень диагнозов, согласно которому у большинства детей были выявлены неонатальные или внутриутробные инфекции.

На фоне произошедшего губернатор Кузбасса временно отстранил от должности главного врача роддома и заявил о проверке всех перинатальных центров региона на готовность к сложным клиническим случаям.

Кроме того, одна из пациенток учреждения Анастасия Голикова, родившая в 2022 году ребенка с инвалидностью, заявила, что во время родов медицинский персонал кричал на нее и создавал крайне тяжелые условия.

