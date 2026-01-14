«Определит суд»: что делать матерям, потерявшим детей в новокузнецком роддоме

Юрист Решетов: потерявшие детей в новокузнецком в роддоме могут получить 2-3 млн

Потерявшие новорожденных детей матери в новокузнецком в роддоме № 1 могут получить компенсацию в размере двух-трех миллионов рублей. Об этом рассказал адвокат Михаил Решетов в беседе с 5-tv.ru.

По сути, потерпевшие могут заявить любую сумму — хоть сто миллионов рублей, но на практике на такие суммы можно не рассчитывать.

«Уголовное дело уже возбуждено. В рамках этого дела они (матери погибших детей — Прим. ред.) могут быть признаны потерпевшими. Значит будет проведено расследование. В случае наличия виновников, все будут привлечены к ответственности», — пояснил эксперт.

В данном случае юрист посоветовал матерям написать жалобу в Минздрав, чтобы показать, что этот вопрос держится на контроле пострадавшей стороной.

Кроме того, Решетов обратил внимание на то, что пациентки, скорее всего, попали в стационар по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Закон о защите прав потребителей, согласно судебной практике, действует в отношении, в том числе, услуг, оказываемых лечебными учреждениями в рамках ОМС. То есть эти взаимоотношения можно квалифицировать как некачественно оказанные услуги», — объяснил Решетов.

Таким образом, пациентки имеют право подать исковые заявления к лечебному учреждению, которое является самостоятельным юридическим лицом, о взыскании морального вреда за так называемую некачественно оказанную услугу. С точки зрения права подобная ситуация подпадает под эту статью.

Однако для того, чтобы выиграть это дело, женщинам придется доказать, что смерть младенцев является именно результатом некачественно оказанной услуги. Скорее всего, проведут различные экспертизы.

«Конечную цифру взыскания определяет судья с учетом всех обстоятельств, которые заслуживают внимания», — говорит юрист.

Решетов добавил: к сожалению, заранее никак юридически невозможно себя обезопасить от подобных случаев. Единственное, что можно сделать — это вовремя реагировать на ситуацию. Например, если пациента содержат в антисанитарных условиях или он терпит хамское обращение, нужно незамедлительно обращаться к главврачу этого учреждения или писать в органы. Обязательно нужно письменно зафиксировать жалобу.

Что произошло в Новокузнецке с младенцами?

В начале января в Новокузнецке в роддоме № 1 умерли девять новорожденных. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности, главного врача временно отстранили, а Роспотребнадзор и Росздравнадзор начали собственные проверки.

Окончательные причины трагедии пока не назвали, при этом роддом закрыли на карантин из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Также в Кузбассе внепланово проверят все роддома и перинатальные центры.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая отметила, что точно определить причины случившегося можно будет лишь после завершения расследования. Вместе с тем она допустила, что речь идет об инфекции.

После этих трагических событий под проверки попали и другие родильные учреждения Кузбасса. В роддоме № 1 ввели карантин. Учреждение работает только на выписку, новых пациентов временно не принимают.

