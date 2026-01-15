«Ураган» пронесся по позициям ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

С задачей успешно справились бойцы группировки «Центр».

Опубликовано видео, как РСЗО «Ураган» ударил по позициям ВСУ

Артиллеристы группировки войск «Центр» из расчета РСЗО «Ураган» нанесли удар по позициям ВСУ на красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В Минобороны показали кадры массированного площадного удара по району сосредоточения формирований боевиков. Все цели были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

