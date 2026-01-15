Опорный пункт ВСУ не выдержал удара «Мальвы». Лучшее видео из зоны СВО

Подразделения группировки войск «Запад» продолжают уничтожение боевиков в Харьковской области.

Опубликовано видео, как расчет САУ «Мальва» уничтожил опорный пункт ВСУ

Расчет САУ «Мальва» уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ в Харьковской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Российские артиллеристы круглосуточно ведут борьбу с неприятелем в зоне проведения специальной военной операции, оказывая поддержку штурмовым и мотострелковым подразделениям ВС РФ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

