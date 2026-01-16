Посол России в Дании опроверг наличие у Москвы притязаний на Гренландию

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 42 0

Таким образом он прокомментировал заявления Трампа о якобы существующих планах России и Китая взять остров под контроль.

Посол РФ в Дании опроверг притязания России на Гренландию

Фото: www.globallookpress.com/Julia WÃ¤schenbach

Посол России в Дании Барбин опроверг наличие у Москвы притязаний на Гренландию

Россия не имеет притязаний на Гренландию. Об этом заявил посол в Дании Владимир Барбин в ответ на слова президента США Дональда Трампа о том, что Москва и Пекин якобы заберут себе остров, если этого не сделает Вашингтон.

«Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории», — сказал Барбин, его слова привел ТАСС.

Посол также сослался на слова министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена, который заявлял, что ни Россия, ни Китай не представляют угрозы для Гренландии.

При этом Барбин отметил, что страны Североатлантического альянса вместе с Данией стараются оправдать милитаризацию Арктики, используя концепцию российской и китайской угрозы. Вовлечение НАТО в Арктике, в свою очередь, приведет к ослаблению безопасности и увеличении военной напряженности в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп перед переговорами потребовал от Дании «убраться» с Гренландии. Заявление прозвучало за несколько часов до запланированных консультаций США, Дании и Гренландии.

