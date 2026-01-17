Су-34 уничтожил технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Под удар попали и сами боевики.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Опубликовано видео, как Су-34 ударил по технике и боевикам ВСУ
Бронетехника и боевики ВСУ были уничтожены ударом сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Удар наносился авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполнения боевой задачи экипаж вернул самолет на аэродром вылета
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
