Су-34 уничтожил технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 23 0

Под удар попали и сами боевики.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео, как Су-34 ударил по технике и боевикам ВСУ

Бронетехника и боевики ВСУ были уничтожены ударом сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполнения боевой задачи экипаж вернул самолет на аэродром вылета

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
17 янв
«Пионы» ударили по пунктам временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 янв
«Гиацинт-С» разгромил пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 янв
«Ночной охотник» уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 янв
Российская армия поразила украинские военно-промышленные объекты в 162 районах
15 янв
Опорный пункт ВСУ не выдержал удара «Мальвы». Лучшее видео из зоны СВО
15 янв
«Ураган» пронесся по позициям ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
14 янв
ВС РФ поразили украинские военно-промышленные объекты в 145 районах
14 янв
«Буки» против НIМАRS. Лучшее видео из зоны СВО
14 янв
Су-25 помешали ротации подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 янв
ВС РФ поразили места хранения беспилотников ВСУ дальнего действия
-9° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:11
Голова, ноги или руки: то, что вы моете первым, раскрывает ваши скрытые страхи
11:00
Су-34 уничтожил технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10:29
После 50 — не спад, а новый ресурс: зачем женщинам упражнения с нагрузкой
10:00
«Пионы» ударили по пунктам временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:28
Сладкий друг или скрытый враг: как сахар действует на организм
9:10
Посольство России с иронией ответило на пост дипмиссии ФРГ о поддержке Украины

Сейчас читают

Силы ПВО уничтожили почти сотню украинских беспилотников над регионами России
Сразу пятеро пострадавших: 88-летнюю учительницу осудили за совращение школьников
Десять минут имеют значение: как короткие тренировки могут снижать риск рака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026