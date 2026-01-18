Каллас призвала решать проблемы вокруг Гренландии в рамках НАТО

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Введенные США пошлины против ЕС подорвут общее процветание стран.

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала решать проблемы вокруг Гренландии, на которую претендуют США, «внутри НАТО». Об этом она написала в социальной сети X (бывший Twitter).

По ее словам, спорные вопросы вокруг Гренландии не должны отвлекать союзников Североатлантического альянса от главной задачи — содействия в прекращении конфликта между Россией и Украиной.

По мнению главы дипломатической службы Евросоюза, заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт товаров из восьми европейских стран играет на руку России и Китаю, которые «вовсю наслаждаются ситуацией» и извлекают из нее выгоду.

Каллас добавила, что введенные американским лидером пошлины против ЕС могут привести к обеднению как Европы, так и США. Кроме того, они подорвут общее процветание стран.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны подготовят скоординированный ответ на решение США о введении пошлин с 1 февраля из-за ситуации вокруг Гренландии.

