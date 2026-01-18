ЕС может пригрозить США закрытием военных баз из-за споров о Гренландии

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 35 0

Для Брюсселя это возможный рычаг давления на Вашингтон.

Как ЕС поступит, если США купят Гренландию

Фото: 5-tv.ru

Евросоюз может ликвидировать военные базы США на своей территории, если Вашингтон приобретет Гренландию. Об этом сообщило издание The Economist.

При этом часть стран вполне может выступать за сохранение баз США в качестве гарантии безопасности в регионе. Однако другая сторона может рассматривать перспективу закрытия военных объектов как рычаг давления на Вашингтон.

Кроме того, как отметили авторы статьи, страны ЕС также могут более категорично относиться к деятельности американских технологических компаний. Соответствующую политику Брюсселю придется вести по причине экстренного увеличения оборонных расходов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля вводит 10-процентные пошлины на товары из ЕС, чтобы стимулировать достижение договоренностей по покупке Гренландии Вашингтоном. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Европа ответит на пошлины «скоординированно» и пообещал обсудить сложившуюся ситуацию со своими европейскими партнерами.

