Зима заявит о себе: какая погода будет в Москве и Подмосковье 19 января

Погодные условия могут осложнить обстановку на дорогах.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидают жителей Москвы и Московской области в понедельник, 19 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.
В Москве в дневные часы температура воздуха составит от минус пяти до минус семи градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус семи.
В Московской области днем ожидается от минус четырех до минус девяти градусов, а в ночное время температура может понизиться до минус девяти.
Также синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью пять–десять метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет колебаться в пределах от 757 до 761 миллиметра ртутного столба.
Водителей и пешеходов предупреждают о возможной гололедице на дорогах и тротуарах и рекомендуют соблюдать меры осторожности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на Крещение бывают морозы. Холодные температуры в эти дни не являются мистической закономерностью, а связаны с общим состоянием атмосферы и особенностями климата на обширных территориях страны.
