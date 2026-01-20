«Солнцепек» и «Тосочка» сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Пуски термобарических реактивных боеприпасов выполнялись с разных огневых позиций.
Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
«Солнцепек» и «Тосочка» сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении
Экипажи ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» 10-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты группировки войск «Центр» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Координаты целей экипажам передали операторы разведывательных беспилотников. После выдвижения в район боевой работы расчеты оперативно развернули боевые машины и навели их с помощью автоматизированной системы управления огнем.
Пуски термобарических реактивных боеприпасов выполнялись с разных огневых позиций на дальности от пятнадцати до двадцати километров. Корректировка огня велась в режиме реального времени. В результате точных попаданий были разрушены опорные пункты, уничтожены живая сила и техника противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 19 янв
- Ми-28НМ разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 янв
- Т-80БВМ уничтожили пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 янв
- Мишка не расслабляется — когти и зубы на месте: как второе в истории применение «Орешника» напугало всю Европу
- 18 янв
- И в военной сфере, и в гражданской: Россия активно развивает беспилотные системы
- 17 янв
- Су-34 уничтожил технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 янв
- «Пионы» ударили по пунктам временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 янв
- «Гиацинт-С» разгромил пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 янв
- «Ночной охотник» уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 янв
- Российская армия поразила украинские военно-промышленные объекты в 162 районах
- 15 янв
- Опорный пункт ВСУ не выдержал удара «Мальвы». Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
84%
Нашли ошибку?