«Солнцепек» и «Тосочка» сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

Экипажи ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» 10-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты группировки войск «Центр» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Координаты целей экипажам передали операторы разведывательных беспилотников. После выдвижения в район боевой работы расчеты оперативно развернули боевые машины и навели их с помощью автоматизированной системы управления огнем.

Пуски термобарических реактивных боеприпасов выполнялись с разных огневых позиций на дальности от пятнадцати до двадцати километров. Корректировка огня велась в режиме реального времени. В результате точных попаданий были разрушены опорные пункты, уничтожены живая сила и техника противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX