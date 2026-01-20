Ситуация вокруг Гренландии, похоже, заставляет задуматься, почему европейские «ястребы» не спешат урегулировать украинский конфликт. Противостоять России чужими руками куда проще, чем самим оказаться на линии огня. И хотя Евросоюз формально не является военным блоком, риторика Брюсселя с каждым днем становится все жестче, особенно на фоне того, что ВСУ продолжают сдавать рубеж за рубежом. Зачем западным кураторам это противостояние, и почему такой высокой ценой для Киева — выяснял корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Издание Politico разрывает информационную бомбу. Журналисты нашли объяснение, почему в Европе раз за разом пытаются сорвать все попытки мирного урегулирования на Украине.

«Мирный компромисс Трампа по Украине представляет собой стратегическую возможность для Европы. Возможно, после того, как они десятилетиями говорили, что Россия не имеет права голоса в вопросах безопасности вне границ государства, им слишком сложно согласиться на компромисс по этому вопросу? Но скорее и куда циничнее, речь идет о том, чтобы выиграть время и нарастить военный потенциал Европы. А еще отсрочить день, когда придется оплачивать восстановление Украины», — пишет издание.

Военный потенциал и правда растет — пожалуй, это единственная статья в бюджете европейских стран, которая действительно развивается в последние годы. Расходы на оборону били рекорды два года подряд причем сразу во всех странах, от Франции до Румынии и Польши. На текущий запланирован еще более значительный рост. Но те, кто определяют большую европейскую политику, по-прежнему делают ставку именно на антироссийскую риторику.

«Самая большая угроза безопасности Европы сегодня исходит не с запада. Она исходит с востока. Моя самая большая забота о безопасности Европы — не Гренландия, а Украина», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Казалось бы, на линии фронта у запада — череда сплошных неудач. Немецкие дроны нового типа, их пытались сделать по образцу российских «Ланцетов», летать просто не смогли. Зато деньги на их производство уже улетели в карман предпринимателей из Берлина. Именно немцы наживаются на войне сильнее всего. И это наводит других европейских лидеров на размышления.

«Сегодня Европой управляет немецкая военная машина. Еврокомиссией управляет немка, фактически немецкий канцлер. Главой крупнейшей фракции в Европарламенте является немец. Три человека фактически определяют военную политику Европы. И это непосредственная опасность для нас!» — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В самой Германии даже руководители крупнейших СМИ задумались о том, что страна идет явно не демократическим курсом. Реваншизм стал преобладать и в обществе, и в элитах.

«ФРГ находится в режиме войны, с ее психологией „осажденной крепости“ она становится все более авторитарной, все более недемократичной. И то, что делают наши власти, равносильно самоубийству. Мы оказались изолированы от всего мира и с экономикой на стадии разрушения, если не сказать краха», — считаает главный редактор издания Weltwoche Роджер Кеппель.

Еще одной статьей расходов Европы теперь стал займ в 90 миллиардов евро. Суммы огромные, и в коррумпированной Украине проследить судьбу этих средств будет невозможно. Но, возможно, на это и весь расчет: во мраке распилить средства и вернуть их в Европу, но уже в собственные карманы. А вот ни один западный бизнесмен, как признали в Киеве, даже не пытается инвестировать в крайне рискованную экономику Незалежной.

«Мы готовы к приватизации, но она требует серьезности со стороны наших партнеров. Вот, мы, например, готовы продать четверть компании „Энергоатом“. Обращались к разным крупным европейским игрокам, но все они нам заявили, что не хотят вкладываться, потому что у нас тут слишком все рискованно», — сказал министр экономики Украины Алексей Соболев.

Зато в Европе, кажется, придумали новый способ распределить средства. Их могут потратить на создание нового военного альянса, независимого от НАТО. Якобы идею создать союз, основой которого станет коалиция желающих вместе с Украиной, подал президент Франции Эммануэль Макрон. Противостоять на этот раз будут в том числе Америке. А страх перед непредсказуемостью президента США Дональда Трампа, по мысли французского лидера, вполне поможет выбить из европейцев еще пару сотен миллиардов евро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.