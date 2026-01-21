РСЗО «Ураган» уничтожил живую силу и технику ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе боевой работы операторы беспилотных летательных аппаратов передали артиллеристам разведданные о перемещении крупных групп вражеской пехоты вблизи линии боевого соприкосновения. Получив точные координаты целей, расчет оперативно выдвинул боевую машину на огневую позицию и нанес удар по скоплению противника.

Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение живой силы и бронированной техники ВСУ. Удар позволил сорвать ротацию украинских подразделений на данном участке.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

