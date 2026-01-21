РСЗО «Ураган» разнес позиции ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Слаженная работа артиллерийских расчетов во взаимодействии с другими подразделениями наносит существенный урон противнику.
Фото, видео: Александр Река/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
РСЗО «Ураган» уничтожил живую силу и технику ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе боевой работы операторы беспилотных летательных аппаратов передали артиллеристам разведданные о перемещении крупных групп вражеской пехоты вблизи линии боевого соприкосновения. Получив точные координаты целей, расчет оперативно выдвинул боевую машину на огневую позицию и нанес удар по скоплению противника.
Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение живой силы и бронированной техники ВСУ. Удар позволил сорвать ротацию украинских подразделений на данном участке.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 21 янв
- Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 янв
- Т-80БВМ разнесли пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 янв
- «Солнцепек» и «Тосочка» сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 янв
- Ми-28НМ разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 янв
- Т-80БВМ уничтожили пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 янв
- Мишка не расслабляется — когти и зубы на месте: как второе в истории применение «Орешника» напугало всю Европу
- 18 янв
- И в военной сфере, и в гражданской: Россия активно развивает беспилотные системы
- 17 янв
- Су-34 уничтожил технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 янв
- «Пионы» ударили по пунктам временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 янв
- «Гиацинт-С» разгромил пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
93%
Нашли ошибку?