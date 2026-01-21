Силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над регионами России

Анастасия Федорова
Наибольшее число дронов было сбито над территорией Краснодарского края.

Сколько дронов сбили над Россией за ночь 21 января 2026

Фото: EPA/ТАСС

Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, атака была отражена в период с 23:00 20 января до 7:00 21 января. Наибольшее число дронов было сбито над территорией Краснодарского края — 45 аппаратов.

Еще девять беспилотников уничтожены над Орловской областью, семь — над акваторией Черного моря. По три дрона средства ПВО сбили над Ростовской областью и Республикой Крым.

Кроме того, по два беспилотника были уничтожены над Астраханской, Брянской и Курской областями. Еще по одному дрону ликвидировали над территорией Воронежской области и над акваторией Азовского моря.

Ранее, писал 5-tv.ru, восемь человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Адыгее. Беспилотники атаковали жилой многоквартирный дом и парковку в ауле Новая Адыгея. В результате удара начался сильный пожар.

