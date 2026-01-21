Силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее число дронов было сбито над территорией Краснодарского края.
Фото: EPA/ТАСС
Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, атака была отражена в период с 23:00 20 января до 7:00 21 января. Наибольшее число дронов было сбито над территорией Краснодарского края — 45 аппаратов.
Еще девять беспилотников уничтожены над Орловской областью, семь — над акваторией Черного моря. По три дрона средства ПВО сбили над Ростовской областью и Республикой Крым.
Кроме того, по два беспилотника были уничтожены над Астраханской, Брянской и Курской областями. Еще по одному дрону ликвидировали над территорией Воронежской области и над акваторией Азовского моря.
Ранее, писал 5-tv.ru, восемь человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Адыгее. Беспилотники атаковали жилой многоквартирный дом и парковку в ауле Новая Адыгея. В результате удара начался сильный пожар.
93%
