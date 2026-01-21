Восемь человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Адыгее

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

В результате удара начался сильный пожар.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Беспилотники ВСУ атаковали жилой многоквартирный дом и парковку в ауле Новая Адыгея. В результате удара начался сильный пожар. Пострадали восемь человек, включая ребенка. Кадры с места происшествия публикует 5-tv.ru.

Возгорание произошло в Тахтамукайском районе Республики Адыгея после попадания украинского дрона. Информацию об атаке подтвердил глава региона Мурат Кумпилов.

«В результате вражеской атаки в Тахтамукайском районе пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. В больницу госпитализированы семь пострадавших, всем им оказывается медицинская помощь, угрозы их жизням нет. Погибших нет», — сообщил Кумпилов в своем Telegram-канале.

В районе развернут пункт временного размещения для жителей поврежденного дома. По предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, пострадало 25 машин.

Корреспондент «Известий» Олеся Баранник сообщила, что в результате атаки повреждены десятки квартир.

«Люди на улице, а пожарные тушат автомобили на парковке», — рассказала она.

Сразу после взрывов, раздавшихся после детонации вражеских беспилотников, к месту происшествия начали стягиваться жители соседних домов. Очевидцы помогали пострадавшим и пытались оценить масштаб разрушений.

Жительница соседнего микрорайона Марина рассказала, что услышала несколько мощных хлопков и сразу направилась к многоэтажке.

«Страшно. Просто страшно. Машины горят, окна разбиты», — поделилась она.

Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО России сбили 53 украинских дрона над регионами РФ за три часа.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
