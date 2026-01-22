ВС РФ уничтожили мост в Сумской области, по которому ВСУ перебрасывали силы

Российская армия поразила объект ударом БПЛА «Герань».
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар БПЛА «Герань» по железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области. Вооруженные силы Украины использовали его в целях логистики, сообщили в Минобороны РФ.
Пораженная цель расположена в районе населенного пункта Лысогубовка.
Подразделения группировки войск «Север» российской армии 14 января установили контроль над населенным пунктом Комаровка в Сумской области.
Ранее 7 января 5-tv.ru публиковал кадры уничтожения артиллеристами Тульского гвардейского соединения живой силы противника в приграничных районах Сумской области. Средства аэроразведки ВС РФ в одном из лесных массивов обнаружили укрепленный опорный пункт ВСУ, поразив его огнем расчета 152-мм буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б».
Спецоперация
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В качестве главных целей были обозначены демилитаризация и денацификация Украины. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем Украина проигнорировала, поэтому РФ решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 22 янв
- ЗРК «Тор-МУ» прикрыл российские войска от дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 янв
- РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 янв
- РСЗО «Ураган» разнес позиции ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 янв
- Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 янв
- Т-80БВМ разнесли пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 янв
- «Солнцепек» и «Тосочка» сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 янв
- Ми-28НМ разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 янв
- Т-80БВМ уничтожили пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 янв
- Мишка не расслабляется — когти и зубы на месте: как второе в истории применение «Орешника» напугало всю Европу
- 18 янв
- И в военной сфере, и в гражданской: Россия активно развивает беспилотные системы
Читайте также
93%
Нашли ошибку?