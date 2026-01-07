Огневое поражение противника в приграничных районах Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 30 0

Благодаря взаимодействию с подразделениями беспилотной авиации удается своевременно поражать заранее подготовленные позиции ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

ВС РФ выполняют задачи по огневому поражению противника в приграничных районах Сумской области

Подразделения артиллерии Тульского гвардейского соединения ВДВ в составе группировки войск «Север» успешно выполняют задачи по огневому поражению противника в приграничных районах Сумской области. 

Расчеты ежедневно ведут контрбатарейную борьбу и оказывают огневую поддержку штурмовым отрядам, действующим на переднем крае. Благодаря эффективному взаимодействию с подразделениями беспилотной авиации удается вскрывать и своевременно поражать заранее подготовленные позиции противника.

Средствами воздушной разведки в одном из лесных массивов был обнаружен укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины. Противник занимался оборудованием оборонительных позиций, рассредоточением личного состава и техники, готовясь к длительному сопротивлению.

Для его ликвидации был задействован расчет 152-мм буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б». Артиллеристы с закрытой огневой позиции нанесли точный удар по скоплению живой силы противника. В результате огневого поражения украинская сторона понесла значительные потери, а ее оборонительные планы были сорваны.

Для решения широкого спектра задач артиллеристы применяют различные типы снарядов, включая фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы. Это позволяет эффективно уничтожать как укрепленные позиции и бронетехнику, так и живую силу противника на большом расстоянии, минимизируя риски для личного состава.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

