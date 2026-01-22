Неожиданный сюрприз на юбилей: Бузова оказалась на одном курорте с бывшим
Экс-возлюбленный звезды прилетел на отдых вместе с женой.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ольга Бузова оказалась на одном курорте с бывшим в 40-летний юбилей
Певица Ольга Бузова оказалась с бывшим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном на одном курорте. Звезда отправилась отмечать 40-летний юбилей на Мальдивы, взяв с собой маму. Фото с праздника публикует 7Дней.ru.
Манукян приехал на отдых со своей супругой Мари Краймбрери. Несмотря на то, что они поселились на другом острове и в другой гостинице, такое совпадение может стать сюрпризом для обеих сторон.
Бузова делится в блоге эффектными фото с курорта и рассказывает о том, какие знаки внимания ей оказывают в честь юбилея.
В октябре 2025 года Манукян и Краймбрери уже встретились с Бузовой в одной ложе на концерте заслуженного артиста РФ Димы Билана.
Тогда блогер искренне поздравила пару с рождением ребенка, обняв Краймбрери. По словам последней, такая неожиданная встреча с Бузовой никак не напугала и не задела ее. Ее больше занимало само выступление и общество мужа.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
- 21 янв
- «Не выкидываю»: Бузова хранит фотографии с бывшим мужем Тарасовым
- 20 янв
- «Куда хочешь подъеду»: как Бузова планирует совмещать карьеру и семью
- 19 янв
- Все при ней — кроме мужа и детей: парадокс одиночества Ольги Бузовой
- 14 янв
- «Ей обязательно повезет»: Меньщиков о личной жизни Бузовой
- 14 янв
- «Никто не потянет»: Ольга Бузова о мужчинах и цене популярности
- 12 янв
- «Почему все в шоке?» — Ольга Бузова возмущена жалобами москвичей на снегопад
- 2 янв
- В положении? Бузова вновь заинтриговала поклонников возможной беременностью
- 31 дек
- Звездный гороскоп: что год Лошади готовит Бузовой, Джигану, МакSим и другим знаменитостям
- 18 дек
- «Начинаем сходить с ума»: Ольга Бузова об окончании года
- 11 дек
- «Мы все made in Russia»: Ольга Бузова призналась в любви русской классике
92%
Нашли ошибку?