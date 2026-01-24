РСЗО «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Наши бойцы продолжают наносить точные удары по военным объектам противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удары осуществлялись с использованием 122-миллиметровых реактивных снарядов. Выполнив поставленные задачи, боевая машина оперативно покинула позиции и направились в тыловой район для перезарядки пусковых установок.

Расчеты находятся в постоянной боевой готовности и по команде оперативно выдвигаются из укрытий на огневые позиции, где проводят расчет целей и наносят удары. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами беспилотных летательных аппаратов позволяет эффективно поражать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных дистанциях.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

