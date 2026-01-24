РСЗО «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Наши бойцы продолжают наносить точные удары по военным объектам противника.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Удары осуществлялись с использованием 122-миллиметровых реактивных снарядов. Выполнив поставленные задачи, боевая машина оперативно покинула позиции и направились в тыловой район для перезарядки пусковых установок.
Расчеты находятся в постоянной боевой готовности и по команде оперативно выдвигаются из укрытий на огневые позиции, где проводят расчет целей и наносят удары. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами беспилотных летательных аппаратов позволяет эффективно поражать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных дистанциях.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 24 янв
- Ка-52М уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 янв
- Украине на переговорах в Абу-Даби предложат $800 млрд за вывод ВСУ из Донбасса
- 23 янв
- ЗРК «Бук-М3» сбил реактивные снаряды РСЗО HIMARS. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 янв
- «Ланцет» против техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 янв
- Захоронения с 524 телами обнаружили в Курской области после вторжения ВСУ
- 22 янв
- ВС РФ уничтожили мост в Сумской области, по которому ВСУ перебрасывали силы
- 22 янв
- ЗРК «Тор-МУ» прикрыл российские войска от дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 янв
- РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 янв
- РСЗО «Ураган» разнес позиции ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 янв
- Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
84%
Нашли ошибку?