Силы ПВО России поразили 75 украинских беспилотников за ночь

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Больше всего дронов уничтожено над Ростовской областью.

Сколько БПЛА сбила ПВО России 24 января

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны России перехвачены и уничтожены 75 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Над Ростовской областью сбили 46 БПЛА, над Белгородской областью — 22. Над территорией Республики Крым поражены три беспилотника, над Курской областью — два. Еще по одному дрону уничтожено над Воронежской и Брянской областями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в течение ночи с 22 на 23 января силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами РФ.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны украинских боевиков. ВСУ применяют не только БПЛА, но и ракетное вооружение для нанесения ударов по мирным населенным пунктам на приграничных территориях РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
23 янв
В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель
23 янв
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 дронов ВСУ над российскими регионами
23 янв
В Пензе начался пожар на нефтебазе после атаки дронов ВСУ
22 янв
Силы ПВО за три часа уничтожили 17 беспилотников ВСУ над регионами России
21 янв
Силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над регионами России
21 янв
Восемь человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Адыгее
21 янв
Силы ПВО России сбили 53 украинских дрона над регионами РФ за три часа
20 янв
Силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника за ночь над регионами России
19 янв
Силы ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями
19 янв
Силы ПВО за ночь уничтожили 92 дрона ВСУ над российскими регионами
-12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:19
Интервальное электричество: энергетике Украины предрекли скорую катастрофу
9:04
«Лучшая»: актер Слава Копейкин рассказал, как мама повлияла на его жизнь
8:43
Силы ПВО России поразили 75 украинских беспилотников за ночь
8:31
«Я раньше стеснялся»: Сергей Бурунов о работе с психологом
8:13
«Ребенку нужен родитель»: актер Слава Копейкин о воспитании детей
8:00
«Люба, дети и завод»: как изменились актеры популярного сериала нулевых

Сейчас читают

Банковская атака: в МВД назвали пять признаков звонка от мошенников
МОК пообещал усиленные меры безопасности для российских спортсменов на Олимпиаде
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026