Силы ПВО России поразили 75 украинских беспилотников за ночь

Больше всего дронов уничтожено над Ростовской областью.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны России перехвачены и уничтожены 75 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Над Ростовской областью сбили 46 БПЛА, над Белгородской областью — 22. Над территорией Республики Крым поражены три беспилотника, над Курской областью — два. Еще по одному дрону уничтожено над Воронежской и Брянской областями.
Ранее 5-tv.ru писал, что в течение ночи с 22 на 23 января силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами РФ.
С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны украинских боевиков. ВСУ применяют не только БПЛА, но и ракетное вооружение для нанесения ударов по мирным населенным пунктам на приграничных территориях РФ.
