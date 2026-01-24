Метеорологи рассказали, когда в Москве потеплеет

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 53 0

Мерзнуть жителям столицы осталось недолго.

Когда в Москве потеплеет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Гидрометцентр: На следующей неделе в Москве наступит потепление

В Москве на следующей неделе значительно потеплеет. Температура повысится до -5 уже в среду. Соответствующий прогноз сделал Гидрометцентр.

Наблюдавшиеся ранее аномальные морозы сменятся на более умеренную погоду, а февраль будет очень теплым и снежным.

Ранее 5-tv.ru писал, что, начиная с 22 января Москву и Подмосковье накрыли сильнейшие морозы. Наиболее холодный день ожидается в воскресенье, 25 января, прогнозировала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

С четверга 22 января погоду в столичном регионе определяет антициклон. Последующие дни наблюдались почти без осадков. Столбики термометров москвичей опускались до -8 или -10 градусов. В Подмосковье же температура на три градуса холоднее, до — 13.

По словам эксперта, в выходные 24 и 25 января будут самые сильные холода за всю зиму. Мороз усилился уже в субботу, прогнозируется, что температура воздуха дойдет до -23 градусов. Из-за резкого похолодания в Москве было решено усилить систему городского отопления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
22 янв
Осторожно, сосульки! Петербуржцы боятся выходить из дома из-за падающей с крыш наледи
22 янв
Зима не отступает: какая погода ждет москвичей 22 января
21 янв
Волны высотой в восемь метров: мощный шторм обрушился на Италию
20 янв
Парящий Енисей и замерзшие градусники: как Сибирь переживает экстремальные морозы
20 янв
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы
19 янв
Зима заявит о себе: какая погода будет в Москве и Подмосковье 19 января
19 янв
Почему на Крещение бывают морозы: объяснение ученых
18 янв
Полметра снега за две недели: как Москва пережила январский удар стихии
18 янв
Ветер перемен: какая погода ждет столичный регион 18 января
17 янв
Экстремальное Крещение: названы регионы с самыми сильными морозами в праздник
-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:51
«Вышел покурить и умер»: близкие Олейникова рассказали о причине его смерти
13:43
Погибшего пловца Свечникова доставили в Россию
13:32
«Новые Муссолини»: фронтмен Pink Floyd сравнил западных лидеров с фашистами
13:13
Умер известный режиссер и телеведущий Александр Олейников
12:57
Метеорологи рассказали, когда в Москве потеплеет
12:30
Второй день переговоров в Абу-Даби пройдет без прессы

Сейчас читают

«Лучшая»: актер Слава Копейкин рассказал, как мама повлияла на его жизнь
Ка-52М уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Не срезать силу и удачу: лунный гороскоп стрижек на январь 2026
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026