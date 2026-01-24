Метеорологи рассказали, когда в Москве потеплеет

Мерзнуть жителям столицы осталось недолго.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Гидрометцентр: На следующей неделе в Москве наступит потепление
В Москве на следующей неделе значительно потеплеет. Температура повысится до -5 уже в среду. Соответствующий прогноз сделал Гидрометцентр.
Наблюдавшиеся ранее аномальные морозы сменятся на более умеренную погоду, а февраль будет очень теплым и снежным.
Ранее 5-tv.ru писал, что, начиная с 22 января Москву и Подмосковье накрыли сильнейшие морозы. Наиболее холодный день ожидается в воскресенье, 25 января, прогнозировала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
С четверга 22 января погоду в столичном регионе определяет антициклон. Последующие дни наблюдались почти без осадков. Столбики термометров москвичей опускались до -8 или -10 градусов. В Подмосковье же температура на три градуса холоднее, до — 13.
По словам эксперта, в выходные 24 и 25 января будут самые сильные холода за всю зиму. Мороз усилился уже в субботу, прогнозируется, что температура воздуха дойдет до -23 градусов. Из-за резкого похолодания в Москве было решено усилить систему городского отопления.
