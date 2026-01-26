Бойцы отрабатывали огневое и тактическое слаживание, готовясь к выполнению задач на передовой.
Минометчики ВС РФ прошли курс подготовки в тыловом районе зоны проведения СВО
На одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции расчеты 82-мм и 120-мм минометов группировки войск «Север» прошли полный курс боевой подготовки и отработали взаимодействие в различных ситуациях. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Занятия проводились как днем, так и ночью, по несколько часов в сутки. Такая интенсивная подготовка позволяет минометчикам сохранять сноровку, бдительность и высокий профессиональный уровень, необходимый для успешного выполнения боевых задач. Каждое действие отрабатывается до автоматизма под руководством инструкторов с боевым опытом, полученным в ходе специальной военной операции.
Во время тренировок расчеты поражали мишени на дистанциях от 1000 до 1500 метров, имитирующие технику и личный состав противника. Огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата, что обеспечивало высокую точность стрельбы.
Минометчики тренируются как вести беспокоящий огонь для удержания фронта под напряжением, так и прицельный для подавления целей. Только после завершения полного курса подготовки расчеты будут отправлены на передовые позиции.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
