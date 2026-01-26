Готовы бить с километра — тренировка минометчиков ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 15 0

Бойцы отрабатывали огневое и тактическое слаживание, готовясь к выполнению задач на передовой.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА РОСГВАРДИИ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Минометчики ВС РФ прошли курс подготовки в тыловом районе зоны проведения СВО

На одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции расчеты 82-мм и 120-мм минометов группировки войск «Север» прошли полный курс боевой подготовки и отработали взаимодействие в различных ситуациях. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Занятия проводились как днем, так и ночью, по несколько часов в сутки. Такая интенсивная подготовка позволяет минометчикам сохранять сноровку, бдительность и высокий профессиональный уровень, необходимый для успешного выполнения боевых задач. Каждое действие отрабатывается до автоматизма под руководством инструкторов с боевым опытом, полученным в ходе специальной военной операции.

Во время тренировок расчеты поражали мишени на дистанциях от 1000 до 1500 метров, имитирующие технику и личный состав противника. Огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата, что обеспечивало высокую точность стрельбы.

Минометчики тренируются как вести беспокоящий огонь для удержания фронта под напряжением, так и прицельный для подавления целей. Только после завершения полного курса подготовки расчеты будут отправлены на передовые позиции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
24 янв
РСЗО «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 янв
Ка-52М уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 янв
Украине на переговорах в Абу-Даби предложат $800 млрд за вывод ВСУ из Донбасса
23 янв
ЗРК «Бук-М3» сбил реактивные снаряды РСЗО HIMARS. Лучшее видео из зоны СВО
23 янв
«Ланцет» против техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 янв
Захоронения с 524 телами обнаружили в Курской области после вторжения ВСУ
22 янв
ВС РФ уничтожили мост в Сумской области, по которому ВСУ перебрасывали силы
22 янв
ЗРК «Тор-МУ» прикрыл российские войска от дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 янв
РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
21 янв
РСЗО «Ураган» разнес позиции ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Готовы бить с километра — тренировка минометчиков ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
ФСБ рассекретила документы о борьбе со спекулянтами в блокадном Ленинграде
7:00
Крушение межостровного парома на Филиппинах: что известно к этому часу
7:00
Секрет нутрициолога: 4 рецепта вкусного завтрака, после которого перекусы не нужны
6:40
Ивановым и Матвеевым не повезло: как не стать жертвой цифрового двойника
6:20
Возвращаются домой: Китай забрал двух панд из японского зоопарка

Сейчас читают

Число жертв крушения межостровного парома на Филиппинах выросло до 15
Невидимая угроза в воде: чем опасны плотоядные микроорганизмы
Дроноводы ВС РФ уничтожили позиции боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026