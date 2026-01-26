Три дома повреждены в результате атаки дрона боевиков ВСУ в Краснодарском крае

Три дома были повреждены после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Обломки БПЛА повредили три дома в Славянске-на-Кубани. Из-за падения фрагментов беспилотников в трех домах выбило окна, в одном из них также повреждена кровля», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Пострадавших в результате инцидента нет, уточнили в оперативном штабе.

Ранее в этот же день сообщалось, что силы противовоздушной обороны России за три часа уничтожили 13 БПЛА ВСУ над различными регионами страны. Восемь дронов были ликвидированы над Ростовской областью, по два — над Брянской областью и Республикой Крым, один — над Курской областью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вечером 25 января российские системы противовоздушной обороны за три часа нейтрализовали 13 беспилотных летательных аппаратов, принадлежавших Вооруженным силам Украины, над несколькими регионами России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.