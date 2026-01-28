Беспилотники «Молния-2» уничтожили пункты управления дронами и снайперов ВСУ

Расчеты беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Молния-2» войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север» уничтожили пункты управления БПЛА и снайперские пары боевиков ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Харьковском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Подразделения группировки продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации. Войска ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника от приграничных районов с целью формирования санитарной зоны и обеспечения безопасности мирного населения российских регионов.

В ходе уничтожения малых мобильных групп ВСУ на Харьковском направлении военнослужащие активно применяют различные типы боевых беспилотников. Расчеты ударных БПЛА ежедневно поражают боевые бронированные машины, включая технику иностранного производства, склады с боеприпасами и топливом, а также живую силу противника, срывая ротации и попытки контратак.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

