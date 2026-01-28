Беспилотник «Молния-2» ударил по снайперам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 186 0

ВС РФ ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Беспилотники «Молния-2» уничтожили пункты управления дронами и снайперов ВСУ

Расчеты беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Молния-2» войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север» уничтожили пункты управления БПЛА и снайперские пары боевиков ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Харьковском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Подразделения группировки продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации. Войска ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника от приграничных районов с целью формирования санитарной зоны и обеспечения безопасности мирного населения российских регионов.

В ходе уничтожения малых мобильных групп ВСУ на Харьковском направлении военнослужащие активно применяют различные типы боевых беспилотников. Расчеты ударных БПЛА ежедневно поражают боевые бронированные машины, включая технику иностранного производства, склады с боеприпасами и топливом, а также живую силу противника, срывая ротации и попытки контратак.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
27 янв
Российская армия освободила Купянск-Узловой и Новояковлевку в зоне СВО
27 янв
Опорник боевиков ВСУ снесен огнем из пушки М-46. Лучшее видео из зоны СВО
26 янв
Готовы бить с километра — тренировка минометчиков ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО
24 янв
РСЗО «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 янв
Ка-52М уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 янв
Украине на переговорах в Абу-Даби предложат $800 млрд за вывод ВСУ из Донбасса
23 янв
ЗРК «Бук-М3» сбил реактивные снаряды РСЗО HIMARS. Лучшее видео из зоны СВО
23 янв
«Ланцет» против техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 янв
Захоронения с 524 телами обнаружили в Курской области после вторжения ВСУ
22 янв
ВС РФ уничтожили мост в Сумской области, по которому ВСУ перебрасывали силы
-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.55
0.54 90.93
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:43
Дом ужасов на Карибах: как Хулио Иглесиас оказался в центре секс-скандала
8:37
«Обстоятельства сильнее»: Глюкоза отменила концерты в Казахстане
8:28
Бывший участник «Любэ», сенатор Александр Вайнберг покинет Совет Федерации
8:17
В России с 1 марта алименты будут рассчитывать по-новому
8:11
Как русский ответ «филяй‑филяй» породил новых звезд — и причем тут Дмитрий Маликов
8:00
«Обожаю уколы»: Рудова рассказала о своем отношении к пластике и косметологии

Сейчас читают

«Вертикальный газовый коридор» на Украину высох: перестали скрывать, откуда газ
Уничтожен пункт управления дронами боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Юбилей со слезами: как Волочкова отметила 50-летие без близких на празднике
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026