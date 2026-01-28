Москва засыпана снегом: обновлен 30-летний рекорд
На дорогах — гололедица и многокилометровые заторы, машины вязнут в сугробах.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Снегопад в Москве не прекращается вторые сутки
Снегопад в Москве, который обновил 30-летний рекорд, не прекращается уже вторые сутки. На дорогах — гололедица и снежные заносы. Гигантские заторы растянулись на магистралях. На МКАД стоят в пробках даже ночью.
Машины вязнут в сугробах, буксуют и не могут сдвинуться с места.
Москвичей просят пока пользоваться метро, чтобы не терять времени в пробках и не мешать коммунальной технике.
Осадки пришли и в Северную столицу. При этом сохраняется морозная погода. Температура может опускаться ниже минус двадцати.
