Москва засыпана снегом: обновлен 30-летний рекорд

На дорогах — гололедица и многокилометровые заторы, машины вязнут в сугробах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Снегопад в Москве не прекращается вторые сутки

Снегопад в Москве, который обновил 30-летний рекорд, не прекращается уже вторые сутки. На дорогах — гололедица и снежные заносы. Гигантские заторы растянулись на магистралях. На МКАД стоят в пробках даже ночью.

Машины вязнут в сугробах, буксуют и не могут сдвинуться с места.

Москвичей просят пока пользоваться метро, чтобы не терять времени в пробках и не мешать коммунальной технике.

Осадки пришли и в Северную столицу. При этом сохраняется морозная погода. Температура может опускаться ниже минус двадцати.

Тема:
Погода
