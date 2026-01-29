Третий день борьбы со стихией: когда Москву перестанет заваливать снегом

Эфирная новость 36 0

На смену осадкам придут морозы до минус 30.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Тема:
Погода

После снегопадов Москву и Петербург накроет мощный антициклон

Рекордный снегопад проверяет жителей Центральной России на прочность. Дорога на работу этим утром превратилась в испытание. Машины завалены снегом. Не спасает и общественный транспорт.

— Из-за вот этого коллапса снежного у нас машины стоят по два — два с половиной часа. А так доезжали за 20-30 минут.

Совсем скоро снежную погоду сменят морозы. Со стороны Балтики на Петербург и Москву надвигается мощный антициклон. Температура опустится до минус 30. Может случиться новый транспортный коллапс, как накануне в столице. Город стоял в десяти-бальных пробках. Автобусов ждали по несколько часов. В метро — не протолкнуться. В итоге многие добирались домой пешком.

Коммунальные службы работают на пределе. Но снега так много, что его не успевают вывозить. Десятки самосвалов стоят в очереди к снегоплавильному пункту.

Ранее 5-tv.ru писал, что рекордный снегопад осложнил жизнь москвичам. Высота сугробов в столице может побить рекорд 70-летней давности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
