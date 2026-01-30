«Держал на чердаке»: Тарасов ответил на обвинения Бузовой

Дмитрий Тарасов отреагировал на обвинения Ольги Бузовой в абьюзе

Футболист Дмитрий Тарасов публично высмеял недавние заявления своей бывшей супруги, телеведущей Ольги Бузовой, о проблемах в их браке. Ситуацию спортсмен прокомментировал в Telegram-канале.

«Через 10 лет вскроются подробности, что я держал Ольгу на чердаке связанной, а когда не забивал гол, вообще на улице неделю жила», — заявил 38-летний Тарасов.

Ранее в интервью Лауре Джугелии Бузова обвинила бывшего мужа Дмитрия Тарасова в чрезмерном контроле и необоснованной жестокости в период их брака. По словам знаменитости, экс-футболист «Локомотива» требовал, чтобы она занималась исключительно домашним хозяйством. Он также постоянно винил супругу в своих профессиональных провалах.

Бузова подчеркнула, что любые спортивные неудачи Дмитрий связывал с ее активной карьерой и гастролями.

В настоящее время футболист находится в непростом финансовом положении. Он остался без постоянной работы и был вынужден продать роскошный особняк, который строил вместе с Бузовой. Вместе с нынешней женой Анастасией Костенко и четырьмя детьми он переехал в съемное жилье.

Юрист Екатерина Гордон ранее отмечала, что Костенко даже приходилось фактически самой оплачивать алименты мужа на дочь от первого брака с Оксаной Пономаренко из-за отсутствия у него стабильного дохода.

