В Москве в ночь на 1 февраля ожидается температура до 22 градусов мороза

Евгения Алешина
Евгения Алешина 73 0

В Подмосковье — еще ниже.

Какая температура будет в Московском регионе в феврале

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Погода

В первую ночь февраля в московском регионе ожидается мороз до минус 25 градусов, не исключены снег и метель. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«Предстоящей ночью, которая станет первой в феврале, ожидается 20-22 градуса ниже нуля в столице и от минус 20 до минус 25 градусов — в Подмосковье», — сказал собеседник агентства.

На фоне облачной погоды с прояснениями может начаться небольшой снег. В области осадки будут умеренными, но в отдельных районах ожидается метель. Ветер будет дуть северный и северо-западный, скорость его будет достигать от пяти до десяти метров в секунду. На дорогах возможна гололедица. В первый день февраля температура будет в районе 16-18 мороза в Москве и 16-21 градус ниже нуля по области.

Ранее 5-tv.ru писал, что иностранцы приезжают в Россию посмотреть на снег. Многие туристы специально планируют путешествие на январь — насладиться зимней сказкой. 

Тема:
Погода
-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
На рубеже серьезных перемен: гороскоп для знаков зодиака на февраль 2026...

