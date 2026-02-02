«Квартиру выкуплю»: неожиданный поворот в жилищном вопросе Долиной

Долина после скандала с квартирой арендует жилье и планирует его выкупить

После передачи ключей от квартиры в Хамовниках новой собственнице Полине Лурье народная артистка Лариса Долина арендовала жилье. Она довольна своим выбором и планирует задержаться на новом месте надолго, а в будущем, возможно, приобрести эти квадратные метры. Об этом звезда рассказала корреспонденту 5-tv.ru на своем юбилейном концерте «Юбилей в кругу друзей».

«Есть где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру. Пока в аренду, вот когда сможем приобрести собственное жилье, неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок, возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам ее сдают на очень хороших условиях в аренду», — поделилась певица.

Летом 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Вскоре после заключения сделки она выступила с заявлением в социальных сетях — что при заключении сделки действовала под давлением мошенников, потеряла не только полученные 112 миллионов, но и свои накопления. Артистке удалось оспорить сделку в суде, и Лурье осталась без денег и без жилья.

Защита покупательницы дошла до Верховеого суда и одержала победу. 16 декабря 2025 года судья признал право собственности за Лурье и отменил все ранее принятые судебные акты. 25 декабря Мосгорсуд вынес решение о выселении Долиной и снятии с регистрационного учета ее дочери и внучки. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января с помощью судебных приставов и полиции.

На фоне скандала народная артистка подверглась травле в соцсетях и среди звездных коллег — многие осуждали ее, требовали вернуть квартиру Лурье, жаловались на попытки других граждан продать жилье по «схеме Долиной». Отменились больше десятка концертов исполнительницы. Ранее в интервью 5-tv.ru певица рассказала, как пережила эти непростые времена.

