За ночь силы ПВО ликвидировали 31 украинский беспилотник над регионами России

Атаке со стороны противника подверглись шесть городов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В ночь на 2 февраля силы ПВО уничтожили 31 украинский дрон
За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации (РФ) перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в мессенджере MAX.
Как уточнили в военном ведомстве, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) направили дроны на шесть городов. Наибольшее количество беспилотников российские военные сбили над Белгородской областью. Еще четыре БПЛА было уничтожено в небе над Краснодарским краем.
Помимо этого, два беспилотника ПВО РФ перехватило над территорией Ростовской области и по одному — над Астраханской, Брянской и Курской областями.
Российские города регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала проведения специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ объявил почти четыре года назад. Противник часто задействует не только дроны, но и ракеты. Чаще всего от террористических действий боевиков киевского режима страдают жители приграничья.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель.
