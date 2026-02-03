Дмитрий Дибров сделал горячее признание о любимой женщине: «Отпадает челюсть»

Рита Цветкова
Телеведущий появился на премьере фильма со своей коллегой в главной роли и вовсю размахивал руками — ее фирменным L-жестом.

Телеведущий Дмитрий Дибров признался в любви к Ольге Бузовой

Телеведущий, шоумен, музыкант и актер Дмитрий Дибров поздравил свою любимую коллегу Ольгу Бузову с важным событием — пришел поддержать ее на премьеру романтической комедии «Равиоли Оли», в которой экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» сыграла главную роль. Но одним подбадриванием не ограничился.

Не очень убедительно изображая смущение и будто бы пытаясь не сказать лишнего, Дибров поделился с журналистами своими чувствами. Оказывается, он просто без ума от героини вечера, и от этого теряет дар речи. Дибров назвал Бузову профессионалом и выразил абсолютную веру в ее талант.

«Я в восторге от Ольги не только в виде актрисы, но и в виде телеведущей. Ну, я в восторге от ее способностей. Видите ли, у меня вот какая проблема: я как Олю увижу, у меня отпадает челюсть, дальше я уж не могу ничего объективно оценивать. Понимаете, я люблю ее. Любовь», — заявил шоумен и снова сложил пальцы буквой L (love).

Фильм «Равиоли Оли» выйдет в российский прокат 5 февраля. В картине Ольга Бузова играет саму себя. По сюжету звезда встречает мужчину мечты, который оказывается аферистом, а потом пытается вернуть украденные им деньги. В картине также снимаются Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Бледанс и другие.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова объяснила, почему притворялась близкой подругой певца Димы Билана на реалити-шоу «Дом-2».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

