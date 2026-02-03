Дороги утонули в каше: на южные города России обрушились мощные снегопады

Эфирная новость 27 0

В Центральной России аномальные морозы задержатся до 6 декабря.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

На российские регионы надвигается волна аномальных холодов

Волна аномальных холодов надвигается на большинство российских регионов. Морозы на этой неделе настигнут юг Красноярского края, Сибирь, Иркутскую область и Якутию, а в Центральной части России задержатся минимум до 6 февраля. Температура воздуха будет на 12 градусов ниже климатической нормы.

А в Ростове-на-Дону снежный апокалипсис. Движение в городе полностью парализовано. Дороги утонули в каше, в которой вязли и грузовики, и легковушки. Одни водители, пытаясь преодолеть заносы, сжигали сцепление, вторым помогали выбраться пассажиры и даже дорожные инспекторы.

Машины буксуют, не могут подняться в гору, неравнодушные прохожие пытаются толкать автомобили.

— Два часа на одном месте стоим. Это просто ужас!

— А что у вас с машиной, расскажите.

— Сцепление спалил.

Не всем водителям удавалось справиться с управлением, машины сносило друг на друга в потоке. По всему городу произошло несколько десятков мелких ДТП, а коммунальщики не успевали расчищать пути для машин и пешеходов.

Похожая ситуация в Ейске. На этот город тоже обрушилась сильная метель. Дороги засыпало снегом — и машины, и пешеходы передвигались по улицам с трудом. Некоторым водителям автомобили приходилось толкать вручную. Автобусы тоже не могли пробраться сквозь снежные завалы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
3 февр
Онищенко рассказал, когда в России закончится сезон гриппа и ОРВИ
2 февр
Минус 25 и лед на Балтике: Россию накрыла волна экстремальных холодов
2 февр
Замороженный десант: из-за аномального холода во Флориде прошел игуанопад
1 февр
Горячо или холодно: синоптик рассказал, какое лето ждет москвичей
1 февр
Лютый февраль: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
31 янв
В Москве в ночь на 1 февраля ожидается температура до 22 градусов мороза
31 янв
«Россети Северо-Запад» завершили работы по устранению аварии
30 янв
Морозная экзотика: иностранцы приезжают в Россию посмотреть на снег
30 янв
Не только Москва и Петербург: в какие регионы идут аномальные морозы
30 янв
Арктическое вторжение: Москву ждут морозы до минус 25 градусов
-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:16
Дороги утонули в каше: на южные города России обрушились мощные снегопады
11:59
Кровавая сцена: мужчина до смерти забил мать и собаку молотком
11:43
Появились кадры задержания стрелявшего в уфимской школе девятиклассника
11:37
Захарова предложила Клинтонам визуализировать показания по делу Эпштейна
11:11
«Голова вся замотана»: что известно о жутком убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
10:59
В приграничье Белгородской области из-за атак ВСУ с начала года погиб 21 человек

Сейчас читают

«Представляю, как расправлюсь с ними»: что известно о стрельбе в уфимской школе
В Уфе девятиклассник напал на школу
«Просто умер»: житель Владивостока скончался в лучшей клинике по пересадке волос
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео