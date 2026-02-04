Февральские качели: когда в Москве закончится холодная погода

Светлана Стофорандова
Погодные условия в столице пока остаются значительно ниже климатической нормы.

Стало известно, когда в столицу придет потепление

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Сильные холода покинут столичный регион в середине февраля. О том, когда в Москве установится комфортная температура, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, в ближайшие дни москвичей ждет лишь кратковременная передышка. В выходные морозы немного ослабнут — до минус 10-13 градусов, однако за этим придет новая волна холода, и столбики термометров вновь опустятся до отметки минус 20 градусов.

«Более-менее заметное ослабление морозов будет только во второй половине февраля, примерно с 14-15 числа. Осадков существенных пока в ближайшее время не ожидается», — отметил синоптик.

При этом главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подчеркнул, что сейчас в городе установилась классическая погода — «мороз и солнце». Несмотря на то что воздух постепенно прогревается, температурные показатели все еще остаются значительно ниже климатической нормы.

