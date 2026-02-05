За ночь силы ПВО уничтожили 95 украинских беспилотников

Александра Якимчук
ВСУ попытались атаковать пять регионов России.

Сбитые за ночь БПЛА ВСУ

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ВСУ) сбили 95 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Всего было атаковано пять регионов России. Больше всего беспилотников перехватили в Краснодарском крае — 36 аппаратов. В небе над Ростовской областью сбили 27 БПЛА. Восемь дронов уничтожили в Белгородской области и два — в Республике Крым. Один беспилотник перехватили в Волгоградской области.

Кроме того, 21 БПЛА был сбит в небе над акваторией Азовского моря.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу.

