Союз кинематографистов России взял на себя расходы на похороны Гитаны Леонтенко

Организацию похорон вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова — Гитаны Леонтенко — полностью берет на себя Союз кинематографистов России. Об этом 5 февраля сообщила директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина, уточнив, что все расходы будут покрыты за счет организации, которую возглавляет народный артист России Никита Михалков.

«Союз кинематографистов России полностью взял на себя расходы по захоронению Гитаны Аркадьевны Леонтенко», — отметила Гущина в беседе с NEWS.ru.

Также сообщается, что дочь Алексея Баталова Мария, страдающая ДЦП, сейчас находится у своей сестры. В Союзе кинематографистов и Гильдии актеров выразили обеспокоенность ее дальнейшим положением и подчеркнули, что ситуация остается на контроле.

Гитана Леонтенко скончалась на 91-м году жизни. Как ранее рассказывал друг семьи Владимир Иванов, смерть наступила еще на прошлой неделе. Артистка начала выступать в цирке в 1944 году — сначала с пластическими этюдами в цыганском коллективе, а с 1950-х годов работала как наездница и танцовщица.

С конца 1960-х Леонтенко участвовала в цирковых программах и пантомимах, а также снималась в кино. В ее фильмографии — роли в картинах «Арена смелых», «Конный цирк» и «Чрезвычайное поручение».

Гитана Леонтенко была супругой Алексей Баталов и прожила с ним более полувека, оставаясь в стороне от публичности, но неизменно сопровождая его творческий путь.

