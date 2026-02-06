«Может, еще драму выдаст»: Эвелина Бледанс об актерской карьере Бузовой
Актерская среда непростая, и чтобы заявить о себе, нужна прорывная энергетика.
Фото, видео: Антонова Арина/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Бледанс: Ольга Бузова еще может проявить себя, как драматическая персона
Певица Ольга Бузова, возможно, еще проявит себя, как драматическая персона. Об этом 5-tv.ru заявила актриса Эвелина Бледанс на премьере романтической комедии «Равиоли Оли».
«Актерская среда непроста, и звезде шоу-бизнеса сложно заявить о себе и убедить именитых режиссеров в том, что эта звезда – еще и хорошая артистка», - подчеркнула Бледанс.
Однако Бузова по мнению актрисы обладает настолько мощной энергией, что сможет убедить мир в своей способности не только петь, танцевать и вести телепередачи, но и быть отличной драматической артисткой. Бледанс напомнила, что, когда выпускникам актерских отделений выдавали дипломы, их не делили на комедийных и драматических – нужно было готовиться играть «все подряд».
«Не будем Олю записывать в комедийные, может, она еще и драму выдаст», - резюмировала Бледанс.
Ранее Ольга Бузова рассказала, чего ждать от комедии «Равиоли Оли».
Лучшее из мира шоу-бизнеса – от Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 февр
- «Я обалдела»: Бузова оказалась в центре скандала из-за автографа пилоту самолета
- 4 февр
- Бузова обещает сенсацию: чего ждать от комедии «Равиоли Оли»
- 3 февр
- Дмитрий Дибров сделал горячее признание о любимой женщине: «Отпадает челюсть»
- 3 февр
- «Пришлось сыграть»: Бузова притворялась подругой Билана в начале карьеры
- 3 февр
- «Мой дом — это ее дом»: какие ужины готовят друг другу Киркоров и Бузова
- 2 февр
- Чуть не разорвали: Киркоров приехал поддержать Бузову на премьере фильма
- 2 февр
- «Так себе дива»: Бузова не умеет расслабляться из-за плотного графика
- 2 февр
- «Меня гнобили, не верили»: Бузова рассказала о трудном начале карьеры
- 2 февр
- «Мне мало, я хочу еще!» — Бузова о своем плотном графике
- 2 февр
- «Пусть уходят»: Бузова дала совет недовольным актерам
85%
Нашли ошибку?