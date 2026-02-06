«Может, еще драму выдаст»: Эвелина Бледанс об актерской карьере Бузовой

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 36 0

Актерская среда непростая, и чтобы заявить о себе, нужна прорывная энергетика.

Фото, видео: Антонова Арина/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Бледанс: Ольга Бузова еще может проявить себя, как драматическая персона

Певица Ольга Бузова, возможно, еще проявит себя, как драматическая персона. Об этом 5-tv.ru заявила актриса Эвелина Бледанс на премьере романтической комедии «Равиоли Оли».

«Актерская среда непроста, и звезде шоу-бизнеса сложно заявить о себе и убедить именитых режиссеров в том, что эта звезда – еще и хорошая артистка», - подчеркнула Бледанс.  

Однако Бузова по мнению актрисы обладает настолько мощной энергией, что сможет убедить мир в своей способности не только петь, танцевать и вести телепередачи, но и быть отличной драматической артисткой. Бледанс напомнила, что, когда выпускникам актерских отделений выдавали дипломы, их не делили на комедийных и драматических – нужно было готовиться играть «все подряд».

«Не будем Олю записывать в комедийные, может, она еще и драму выдаст», - резюмировала Бледанс.

Ранее Ольга Бузова рассказала, чего ждать от комедии «Равиоли Оли».

Лучшее из мира шоу-бизнеса – от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Ольга Бузова
4 февр
«Я обалдела»: Бузова оказалась в центре скандала из-за автографа пилоту самолета
4 февр
Бузова обещает сенсацию: чего ждать от комедии «Равиоли Оли»
3 февр
Дмитрий Дибров сделал горячее признание о любимой женщине: «Отпадает челюсть»
3 февр
«Пришлось сыграть»: Бузова притворялась подругой Билана в начале карьеры
3 февр
«Мой дом — это ее дом»: какие ужины готовят друг другу Киркоров и Бузова
2 февр
Чуть не разорвали: Киркоров приехал поддержать Бузову на премьере фильма
2 февр
«Так себе дива»: Бузова не умеет расслабляться из-за плотного графика
2 февр
«Меня гнобили, не верили»: Бузова рассказала о трудном начале карьеры
2 февр
«Мне мало, я хочу еще!» — Бузова о своем плотном графике
2 февр
«Пусть уходят»: Бузова дала совет недовольным актерам
-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:39
Лавров назвал покушение на Алексеева подтверждением курса Киева на срыв диалога
15:20
«Конструктивная и сложная работа»: Песков о продолжении переговоров по Украине
15:17
Жена Нурлана Сабурова начала распродавать брендовые вещи в соцсетях
15:02
«Может, еще драму выдаст»: Эвелина Бледанс об актерской карьере Бузовой
14:44
«Угроза саморазрушения»: Сергей Лавров предсказал будущее ОБСЕ
14:36
«Нет законов»: Марии Баталовой не разрешали подписывать документы из-за болезни

Сейчас читают

«Нет законов»: Марии Баталовой не разрешали подписывать документы из-за болезни
«Участковый ошибся в протоколе»: почему Гитану Леонтенко долго не могли похоронить
В Москве началась церемония прощания с Гитаной Леонтенко
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео