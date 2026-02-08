Важная социальная инициатива: как рестораны Москвы поддерживают участников СВО

Эти заведения активно участвуют и в праздничных мероприятиях города.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Рестораны Москвы делают скидки участникам СВО и их семьям
Столичные рестораторы продвигают важную социальную инициативу по поддержке участников спецоперации. Как сообщает портал mos.ru, многие заведения-участники фестиваля «Зима в Москве» предоставляют скидки 15-25% на все меню для военнослужащих, которые принимали участие в СВО, а также их семей.
Участие в мероприятиях города стало для предпринимателей уже традицией. В рамках проекта «Зима в Москве» рестораторы угощают горожан на площадках, проводят мастер-классы и, конечно, занимаются праздничным оформлением заведений, которые им принадлежат.
Ранее 5-tv.ru предлагал своеобразный гид по свиданиям на 14 февраля — как порадовать вторую половинку в День всех влюбленных. Главный посыл такой: секрет удачного праздника — это совместное удовольствие, а не эффектные жесты. Но есть огромное количество важных нюансов, которые стоит учесть, чтобы не разочаровать свою вторую половину.
