Важная социальная инициатива: как рестораны Москвы поддерживают участников СВО

Алексей Мокряков
Эти заведения активно участвуют и в праздничных мероприятиях города.

Как рестораны Москвы поддерживают участников СВО

Спецоперация

Рестораны Москвы делают скидки участникам СВО и их семьям

Столичные рестораторы продвигают важную социальную инициативу по поддержке участников спецоперации. Как сообщает портал mos.ru, многие заведения-участники фестиваля «Зима в Москве» предоставляют скидки 15-25% на все меню для военнослужащих, которые принимали участие в СВО, а также их семей.

Участие в мероприятиях города стало для предпринимателей уже традицией. В рамках проекта «Зима в Москве» рестораторы угощают горожан на площадках, проводят мастер-классы и, конечно, занимаются праздничным оформлением заведений, которые им принадлежат.

Спецоперация
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

