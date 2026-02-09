Удары гаубицы Д-30 в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО

33 0

Объект боевиков полностью уничтожили.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Тульские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области

Расчет гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков, оборудованный в опорном пункте на территории Сумской области.

В ходе разведки оператор беспилотного летательного аппарата обнаружил наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины в укрепленном опорном пункте в районе дорожной развилки. Выявленные координаты незамедлительно передали на пункт управления гаубичного артиллерийского дивизиона парашютно-десантного полка.

Получив целеуказание, расчет оперативно развернул и навел буксируемую гаубицу Д-30, произвел выстрел. Поражение цели подтвердили кадры объективного контроля с разведывательного дрона в режиме реального времени — наблюдательный пункт ВСУ полностью уничтожили.

Завершив выполнение задачи, артиллеристы быстро замаскировали орудие и отошли в укрытие, чтобы исключить возможность ответного удара. 

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
8 февр
ВС РФ освободили Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской области
8 февр
Важная социальная инициатива: как рестораны Москвы поддерживают участников СВО
7 февр
ВС РФ установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области
7 февр
«Прорыв» на краснолиманском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
7 февр
Термобарический удар российского «Солнцепека». Лучшее видео из зоны СВО
6 февр
«Резко выехали и отработали»: ВС РФ расширили буферную зону в Харьковской области
6 февр
Участница московской ярмарки начала отправлять бойцам СВО фрукты из собственного сада
6 февр
«С возвращением на Родину!» — Россия вернула из украинского плена 157 военнослужащих
6 февр
Удары «Молнии» в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
6 февр
Атака FPV-дронов из засады. Лучшее видео из зоны СВО
-13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:37
Без водителей и без перерывов: беспилотная техника строит трассу М-5 на Урале
6:19
Покушение на генерала Алексеева: что известно о киллере и его пособниках
6:00
Удары гаубицы Д-30 в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака
5:41
«Сыграли сказку»: Безруков высказался о романтизации сериала «Бригада»
5:19
В каких регионах живут самые счастливые россияне

Сейчас читают

Дима Билан ходит с охраной накануне сольного концерта: «Нужно быть осторожнее»
Ольга Бузова изменила мнение об официальном браке: «Не меняются только дебилы»
HR-эксперт раскрыла причины роста конкуренции на рынке труда в России
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео