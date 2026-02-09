Удары гаубицы Д-30 в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО

Объект боевиков полностью уничтожили.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Тульские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области
Расчет гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков, оборудованный в опорном пункте на территории Сумской области.
В ходе разведки оператор беспилотного летательного аппарата обнаружил наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины в укрепленном опорном пункте в районе дорожной развилки. Выявленные координаты незамедлительно передали на пункт управления гаубичного артиллерийского дивизиона парашютно-десантного полка.
Получив целеуказание, расчет оперативно развернул и навел буксируемую гаубицу Д-30, произвел выстрел. Поражение цели подтвердили кадры объективного контроля с разведывательного дрона в режиме реального времени — наблюдательный пункт ВСУ полностью уничтожили.
Завершив выполнение задачи, артиллеристы быстро замаскировали орудие и отошли в укрытие, чтобы исключить возможность ответного удара.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 февр
- ВС РФ освободили Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской области
- 8 февр
- Важная социальная инициатива: как рестораны Москвы поддерживают участников СВО
- 7 февр
- ВС РФ установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области
- 7 февр
- «Прорыв» на краснолиманском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 февр
- Термобарический удар российского «Солнцепека». Лучшее видео из зоны СВО
- 6 февр
- «Резко выехали и отработали»: ВС РФ расширили буферную зону в Харьковской области
- 6 февр
- Участница московской ярмарки начала отправлять бойцам СВО фрукты из собственного сада
- 6 февр
- «С возвращением на Родину!» — Россия вернула из украинского плена 157 военнослужащих
- 6 февр
- Удары «Молнии» в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 февр
- Атака FPV-дронов из засады. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
85%
Нашли ошибку?