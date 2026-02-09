Боевое дежурство расчетов БПЛА ведется круглосуточно.
Российские дроноводы уничтожили склады, блиндажи и технику ВСУ в Сумской области
Военнослужащие войск беспилотных систем группировки войск «Север» с использованием БПЛА «Орлан-10» и ударных дронов уничтожили боевую технику, блиндажи и склады боеприпасов подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области.
Расчет разведывательного беспилотника «Орлан-10» выявил скопление техники ВСУ и оперативно передал координаты на командный пункт для последующего поражения цели.
После получения данных расчет ударного дрона в кратчайшие сроки поднял дрон в воздух и направил его в район обнаружения техники ВСУ. Точное наведение на цель обеспечил расчет разведывательного беспилотника, корректируя действия ударного аппарата в режиме реального времени.
Несмотря на активное противодействие средств радиоэлектронной борьбы боевиков, ударный дрон успешно достиг цели и уничтожил обнаруженную технику. По завершении боевой задачи группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
